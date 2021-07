Spiral Director réalisant un mystérieux film de jeu vidéo ⋆ .

Le réalisateur Darren Lynn Bousman vient tout juste de sortir son dernier film, Spirale : Du Livre de Saw, mais il laisse toujours des indices sur l’un de ses futurs projets. Dans une récente interview ComingSoon, Bousman a révélé qu’il avait reçu l’offre de réaliser un film de jeu vidéo de l’une de ses franchises préférées de l’ère “PS3, PS4”.

Après avoir parlé de son expérience avec le théâtre immersif et des moyens de découvrir des contenus secondaires avant, après et pendant le visionnage d’un film, il a naturellement suivi le fil des jeux vidéo, un médium connu pour son interactivité. Et bien qu’il ne semble pas qu’il fasse un jeu vidéo, on dirait qu’il prend certaines qualités de jeu et essaie de les mettre dans une adaptation cinématographique.

“Je ne peux pas dire quoi pour le moment, mais j’ai reçu l’offre de réaliser la version cinématographique de l’un de mes jeux vidéo préférés de tous les temps”, a-t-il déclaré. « J’aime les jeux et j’aime l’idée que les jeux peuvent faire du point de vue de la narration. Donc l’idée que j’ai maintenant la possibilité de retourner dans le monde des jeux vidéo et de tirer une histoire et de la rendre interactive dans la salle de cinéma, tout comme le jeu l’était. C’était un jeu PS3, PS4. Très excitant.”

On ne sait pas comment il rendrait le film plus interactif, mais il a donné un exemple plus tôt dans cette même interview de téléspectateurs pouvant vérifier les téléphones des personnages du film pour déterrer des histoires. Bousman a également de l’expérience dans la création de jeux en réalité alternative comme L’expérience de la tension donc ceci ou un autre type de matériel supplémentaire n’est pas hors de question.

Il n’a pas non plus donné de détails sur la série de jeux vidéo dans laquelle il se plongerait. Son commentaire sur le fait qu’il s’agit d’un jeu “PS3, PS4” pourrait le réduire, mais il n’est pas certain qu’il s’agisse d’un jeu sur les deux plates-formes, d’une série couvrant les deux générations ou d’un jeu uniquement sur l’un de ces systèmes. .

Comme on le voit dans le Scie série pour laquelle il est le plus connu et au-delà, Bousman développe presque exclusivement des films d’horreur, il est donc possible que ce projet provienne également d’une série de jeux d’horreur. Electronic Arts essayait de développer un Espace mort film il y a des années et il est possible que l’éditeur veuille le faire revivre au lieu de refaire le premier jeu. Bien sûr, il pourrait s’agir de n’importe quel autre jeu d’horreur ou non, car ce titre se cache toujours dans l’ombre.