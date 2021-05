Spiral: Du livre des critiques de Saw sont ici, voici ce que les critiques disent à propos du film d’horreur

Fans d’horreur, réjouissez-vous! Le dernier film de la franchise slasher Saw est presque là. Spiral: From the Book of Saw, le neuvième opus de la franchise, suit les efforts de la police pour enquêter sur une série de meurtres qui rappellent étrangement le travail de Jigsaw. Chris Rock joue l’un de ces policiers, et pour compléter le casting, il y a Samuel L.Jackson, Max Minghella, Marisol Nichols et Morgan David Jones. Darren Lynn Bousman, qui a réalisé trois autres films Saw, dirige également Spiral.

Spiral: From The Book Of Saw sort en salles ce vendredi 14 mai et les critiques ont commencé à publier leurs critiques. Voyons ce qu’ils ont à dire.