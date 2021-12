Spiral, filiale de Square, lance un nouveau kit de développement pour Lightning Network

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Le nouveau kit de développement de Spiral vise à résoudre bon nombre des difficultés rencontrées par les développeurs pour connecter leurs produits et applications au Lightning Network, la solution de deuxième couche pour les paiements Bitcoin.

La filiale de Square (Coming Soon Block) spécialement dédiée au développement de Bitcoin, Spiral, a annoncé le lancement de son nouveau Kit de Développement spécialement conçu pour le Lightning Network.

L’annonce a été faite à travers un court métrage publié hier sur différentes chaînes, dans lequel certains concepts de base ont été passés en revue et plus de détails ont été proposés concernant ce nouveau kit de développement basé sur la solution de deuxième couche, qui dynamise les paiements via le réseau Bitcoin.

À cet égard, le gestionnaire de la zone du projet pour Spiral, Conor Okus, a indiqué :

« Le kit de développement pour Lightning est un moyen facile et simple d’intégrer les paiements instantanés avec Bitcoin dans n’importe quelle application. »

Pour sa part, le directeur de Spiral, Steve Lee, a indiqué que le besoin de ce Kit vient du fait que pour de nombreux développeurs il était problématique d’intégrer leurs solutions avec le Lightning Network, ce qui pouvait régler les problèmes de latence et les coûts élevés qu’il impliquerait une transaction par les canaux habituels.

À propos du nouveau kit de développement

En ce qui concerne le nouveau kit, les responsables de Spiral ont indiqué qu’il visait à éliminer bon nombre des obstacles existants pour les parties prenantes à la mise en œuvre de Lightning, avec lesquelles ils pourront passer plus de temps à peaufiner leurs applications pour optimiser d’autres détails.

Le développement de ce Kit a pris quelques années, mais enfin les référentiels sont disponibles pour ceux qui s’intéressent aux langages Rust et Swift via le compte officiel GitHub.

Avant cette annonce, et d’autres équipes telles que Blue Wallet ont indiqué qu’elles avaient utilisé des implémentations mobiles pour Lightning Network basées sur ce kit de développement, avec lesquelles il était possible que ses utilisateurs puissent même financer un canal de paiement pour ledit réseau à partir de votre smart dispositifs.

Square devient Block : Une vision plus complète du Bitcoin

D’autre part, l’annonce intervient quelques jours après que Square, la société responsable de Spiral, a annoncé un changement de marque avec lequel elle sera désormais connue sous le nom de Block, qui correspondra mieux à sa nouvelle mission/vision plus ciblée sur Bitcoin. et les applications de la technologie Blockchain.

L’annonce a été faite par le même PDG de l’entreprise, Jack Dorsey, qui a indiqué que la mesure entrera en vigueur le 10 décembre prochain et qu’elle vise à ce que l’entreprise connaisse une croissance plus importante en s’aventurant dans d’autres domaines :

« Nous avons créé la marque Square pour notre entreprise de vente, à laquelle elle appartient… Block est un nouveau nom, mais notre objectif d’autonomisation économique reste le même, peu importe la façon dont nous grandissons ou changeons, nous continuerons à créer des outils pour aider davantage les gens ont accès à l’économie «

Si vous souhaitez voir l’annonce du nouveau kit de développement pour Lignthning Network, vous pouvez le faire ci-dessous :

