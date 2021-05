Spiral: From The Book Of Saw remporte le box-office alors que ceux qui me souhaitent la mort d’Angelina Jolie offrent peu de concurrence

Alors que s’est-il passé avec ceux qui me souhaitent la mort? Pour commencer, il n’a pas frappé terriblement haut sur le buzzmètre, car il s’accroche à peine au statut “Fresh” sur Rotten Tomatoes avec son taux de consensus de 63 pour cent, et le sondage de sortie par CinemaScore a abouti à un “B”. Mais ce qui n’est pas très clair à ce stade, c’est si le film avait peu d’attrait sur grand écran, ou simplement peu d’attrait en général – et ce n’est pas quelque chose que nous saurons jusqu’à ce que plus d’informations soient fournies sur les statistiques de HBO Max. Il est possible que le nouveau film ait été un énorme succès parmi les abonnés du service de streaming, et n’a peut-être pas estimé qu’il justifiait l’expérience du grand écran. Si tel est le cas, ce serait un cas intéressant à examiner dans la bataille en cours entre la distribution théâtrale et numérique. Au cours des derniers mois, Warner Bros. a assez bien joué dans cette arène, avec des succès comme Godzilla vs Kong d’Adam Wingard et Mortal Kombat de Simon McQuoid, mais leur dernière version semble être un cheval d’une couleur différente.