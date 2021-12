Spiral publie une démo sur le kit Bitcoin Lightning | Invezz

Spiral, une entreprise créée par Jack Dorsey, ancien PDG de Twitter, a donné un tutoriel sur les capacités de Bitcoin Lightning et Lightning Development Kit (LDK).

Dans une vidéo publiée le 7 décembre, la société a déclaré que les développeurs utiliseraient l’outil LDK pour connecter de manière transparente leurs applications au réseau à l’aide d’appareils mobiles et de terminaux de point de vente.

Nous avons réalisé un très court documentaire sur le Lightning Development Kit, notre gros projet ces dernières années. Nous voulions une marionnette pour jouer les parties de @ jack, mais nous nous sommes contentés de @jack réel : https://t.co/q6eW4PDuNW – Spirale (@spiralbtc) 6 décembre 2021

Kit de développement Bitcoin Lightning

Le LDK de Bitcoin prendra en charge les API natives sur le réseau via divers langages de codage tels que C, Swift, Java, Kotlin et Swift. En prenant en charge un large éventail de langages de codage, la plate-forme permet aux développeurs de personnaliser leurs applications de portefeuille pour leurs utilisateurs cibles en utilisant leur langage préféré.

L’utilisation de plusieurs langages de codage apporte également de la commodité, éliminant le besoin d’utiliser des portefeuilles Bitcoin et Lightning Network séparés.

La description de la vidéo présente Dorsey alors qu’il explique le programme LDK. Il note que ce LDK permettra à tout développeur du monde entier de créer plus facilement un portefeuille.

La vidéo est animée dans le sens où elle présente une marionnette de l’ancien PDG de Twitter alors qu’il interagit avec des employés et des propriétaires dans un magasin. Vous utilisez plus tard le Lightning Network pour payer les services qui vous sont fournis.

À un moment de la vidéo, Dorsey utilise son application de portefeuille mobile Lightning Network pour effectuer des paiements pour un piercing au nez, et à un autre, il utilise le réseau pour payer un billet de cinéma.

La vidéo présente également l’équipe de développement de Spiral, alors qu’elle parle des avantages de Bitcoin et du Lightning Network.

Spiral développe un portefeuille Bitcoin depuis des années

Spiral est la société qui s’appelait auparavant Square Crypto. La firme est une filiale de Square, et cette dernière s’appelle aussi Block. Les deux entreprises ont obtenu leur nouveau nom quelques jours après que Dorsey a quitté son poste de PDG de Twitter.

Spiral a été fondée en 2019 et depuis sa création, la société cherche à créer un portefeuille Bitcoin. Le kit de développement Lightning n’est pas la seule chose sur laquelle Spiral travaille, car la société s’efforce également de permettre les interactions de portefeuille mobile multiplateformes.

Lightning Network est une solution de mise à l’échelle de couche deux sur le réseau Bitcoin. Selon Haley Berkoe, chef de projet de Spiral, Lightning permet au Bitcoin d’être un véritable système de paiement.

L’équipe Spiral pense également que LDK favorisera l’adoption de Bitcoin et du Lightning Network, car il fournira aux gens un moyen mondial de « stocker de la valeur et de s’engager dans une activité économique ».

Le lancement de ce produit arrive à point nommé pour le réseau Lightning. Actuellement, les nœuds de réseau sur le réseau sont à des niveaux record. Les données de Bitcoin Visuals montrent que le nombre de nœuds avec des canaux actifs sur le réseau était de 18 904 le 5 décembre.

En trois mois, le nombre total de nœuds du réseau a augmenté de 23 %, soit une augmentation de 3 534. Le Lightning Network peut prendre en charge 3 285 Bitcoins d’une valeur d’environ 166 millions de dollars. Cela montre que LN croît à un rythme rapide ; par conséquent, LDK est un développement opportun.

