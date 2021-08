Spirit Airlines annule des centaines de vols

Spirit Airlines a annulé des centaines de vols ce week-end, selon un rapport du New York Daily News. La compagnie aérienne à bas prix a brutalement annulé 165 vols dans tout le pays dimanche et 261 autres vols lundi, soit 34% de tous les vols que la compagnie avait programmés. Ces mesures ont laissé des centaines de clients en colère et bloqués dans les aéroports.

Spirit Airlines est considérée comme un moyen peu coûteux de se rendre d’un endroit à l’autre, et dans une année où de nombreuses personnes sont plus désireuses que jamais de voyager, la demande a été élevée. Cela a laissé certains clients d’autant plus déçus ce week-end avec des annulations ainsi que des retards. En plus des vols annulés énumérés ci-dessus, 442 autres vols auraient été retardés entre dimanche et lundi. Dans certains aéroports très fréquentés, les clients ont attendu si longtemps qu’ils ont en fait campé et dormi dans les aéroports pendant qu’ils faisaient la queue pour un remboursement ou une nouvelle réservation.

“Cela ressemblait à un abri contre les ouragans”, a déclaré un client à USA Today. Ils se trouvaient à Orlando, en Floride, l’une des villes les plus durement touchées par ce phénomène, avec Fort Lauderdale. Le porte-parole de Spirit Airlines, Erik Hofmeyer, a fait une déclaration aux journalistes, affirmant que les annulations et les retards étaient dus à des conditions météorologiques inattendues et à d’autres “défis opérationnels”.

“Nous travaillons sans relâche pour nous remettre sur la bonne voie à la suite de certaines perturbations de voyage au cours du week-end en raison d’une série de problèmes météorologiques et opérationnels”, a déclaré Hofmeyer. “Nous devions annuler de manière proactive certains vols sur le réseau, mais la majorité des vols sont toujours programmés comme prévu.”

Bien entendu, les aéroports eux-mêmes ont également ressenti la pression de ces annulations et retards. Un message de l’aéroport McCarran de Las Vegas, dans le Nevada, est devenu viral pour avoir supplié les clients de vérifier l’état de leur vol avant de se rendre à l’aéroport. Ils espéraient éviter les terminaux bouchés et les confrontations en colère.

Jusqu’à présent, les compagnies aériennes et les aéroports n’ont pas fourni plus de détails sur les causes des annulations ou des retards, mais la confiance des clients dans les voyages aériens a été ébranlée. Dans de nombreuses régions des États-Unis, les statistiques COVID-19 recommencent à paraître sombres, et les gens repensent de toute façon leurs plans de voyage. Jusqu’à présent, aucune restriction de voyage de dernière minute n’a été promulguée d’une manière qui aurait pu entraîner des retards comme celui-ci.

Cependant, la cause déclarée par Spirit Airlines d’une météo sans précédent est également légitime. L’été 2021 est déjà devenu l’été le plus chaud jamais enregistré, dépassant le record précédemment établi en 2020. Les inquiétudes concernant le changement climatique provoquant de plus grandes tempêtes, incendies de forêt et tornades commencent à se manifester dans la réalité, comme décrit dans un rapport du New York Times retour en juin. À l’avenir, les compagnies aériennes pourraient avoir besoin de nouveaux processus pour planifier de tels événements.