Spirit Untamed Review: Le dernier de Dreamworks est un tour terne autour du Kiddie Corral

L’histoire de son lien unique avec un cheval sauvage n’est plus unique. Nous le savons via l’histoire classique de Black Beauty, Seabiscuit, Dreamer, Hidalgo, War Horse, et plus encore. Ils abordent des thèmes puissants consistant à descendre la selle du monde humain et à se lancer dans un voyage aussi gracieux et dynamique que les étalons eux-mêmes. En 2002, Dreamworks a magnifiquement réinventé ce genre de récit avec Spirit: Stallion of the Cimarron, et maintenant, pour la première fois depuis, le studio d’animation a enfin ramené le mustang sur grand écran. Malheureusement, la franchise a été considérablement dégradée avec Spirit Untamed.