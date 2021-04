Spiritbox publie la vidéo de la nouvelle chanson “ Circle With Me ”

Tenue en métal canadien SPIRITBOX a sorti une toute nouvelle chanson, “Cercle avec moi”, passant par Rise Records. La piste présente la combinaison glorieuse de voix éthérées, de riffs explosifs et de cris sauvages qui composent le tout à fait unique SPIRITBOX carte téléphonique. Il est accompagné d’un superbe clip vidéo réalisé par Orie McGinness qui complète parfaitement le thème lyrique de la chanson avec un plan tournant constamment autour du groupe pendant qu’ils se produisent.

Parlant du nouveau morceau, chanteur Courtney LaPlante partage: “Cette chanson a été écrite en studio comme un ajout de dernière minute, l’une des nombreuses raisons pour lesquelles nous sommes si reconnaissants de ne plus travailler exclusivement à distance. Elle capture le spectre des émotions que j’ai ressenties ces derniers temps à propos de ma musique. De l’angoisse que je ressens à l’idée de gâcher à une confiance destinée à me protéger du doute. Visuellement, nous avons voulu présenter au spectateur l’image de nous qui nous manque le plus: nous jouer sur scène, sans rien derrière: instruments, quelques lumières et un beau mouvement de caméra. “

“Cercle avec moi” suit les deux singles à succès du groupe sortis l’année dernière – le déchirant et un autre monde «Constance» et la brutale implacable “Sainte rouleau”. Entre eux, ils ont enregistré 18 millions de flux à ce jour, avec “Sainte rouleau” débutant au n ° 25 le Panneau d’affichageHot Hard Rock Songs et passer sept semaines au n ° 1 sur Métal liquide SiriusXM“Devil’s Dozen”, avec la version remix de la chanson en vedette Ryo Kinoshita de CRYSTAL LAKE passer cinq semaines au n ° 2.

SPIRITBOX a récemment terminé le travail sur son premier album qui devrait sortir plus tard cette année.

Le duo mari et femme composé de Courtney LaPlante et Michael Stringer a fait ses débuts avec un EP sorti indépendamment en octobre 2017, créant rapidement un culte. En 2018, ils ont trouvé leur homologue musical en bassiste Bill Crook et en partenariat avec Musique d’accords pâles pour continuer à créer et à sortir de la musique en formats single et EP, et à l’automne 2020, signé avec un label de renommée mondiale Rise Records.

Tirant son nom d’un appareil que certains croient capable de communiquer avec les morts, SPIRITBOX a une nuance paranormale qui traverse tout ce qu’ils font, en utilisant des enregistrements EVP (phénomènes vocaux électroniques) à la fois lors de ses spectacles en direct et dans ses pistes.

Ayant fait plusieurs tournées dans le monde avec leurs groupes précédents – tenue de métal UNE FOIS JE ME SUIS BATTU CONTRE UN OURS (Courtney et Mike) et groupe pop punk VIVRE AVEC LES LIONS (Facture) – SPIRITBOX a absorbé les hauts et les bas de la vie en tant que musiciens actifs et a décidé d’essayer une approche différente et plus durable en ce qui concerne la sortie de leur musique. Ils ont pris le concept d’offre et de demande et l’ont appliqué à leur modèle de sortie, en se concentrant sur la création de fans à travers le monde en utilisant les outils de médias sociaux à leur disposition, en diffusant des musiques plus courtes et en supprimant les tournées du plan jusqu’à ce qu’une demande soit créée. Ce faisant, ils ont rapidement obtenu un suivi en ligne culte, ce qui a conduit à plus de 66,6 millions de flux sur toutes les plates-formes et à des ventes à chaque sortie physique et la plupart des articles de merch qu’ils ont publiés à ce jour.

En février 2020, SPIRITBOX a sauté dans un avion et est finalement parti en tournée pour soutenir APRÈS L’ENTerrement à travers l’Europe, qui a malheureusement été interrompue en raison de la pandémie de COVID-19. Malgré le fait de devoir rentrer au Canada tôt, SPIRITBOX est resté occupé, à enregistrer les deux nouvelles musiques, à tourner les vidéos d’accompagnement, à lancer leur Patreon et travaillant sur leur premier album.

Crédit photo: Travis Shinn



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de “cacher” les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).