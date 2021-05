Spiritbox publie un clip pour ‘Secret Garden’

Tenue en métal canadien SPIRITBOX sortira son premier album, “Bleu éternel”, le 17 septembre. Le clip du groupe pour son dernier single, intitulé “Jardin secret”, peut être vu ci-dessous.

En parlant du LP, SPIRITBOX chanteur Courtney LaPlante déclare: “Nous avons très hâte de sortir notre album. C’est un corpus de travail que nous accumulons depuis plus de deux ans.

«Le fait de suspendre le processus d’enregistrement pendant si longtemps à cause de la pandémie m’a fait voir que je ne pourrais plus jamais prendre l’expérience de suivre un album pour acquise.

“Je dois dire que bien que nous n’ayons jamais eu l’intention d’attendre si longtemps pour faire cet album, je pense que cela a aidé les chansons à devenir plus fortes. Je suis tellement content de chaque chanson, j’aimerais pouvoir sortir chacune d’elles en single avec une musique Ils reflètent tous des moments et des influences différents de nos vies.

“Nous avons eu suffisamment de temps pour sortir la musique exacte que nous aimerions mettre dans le monde, sans compromis. Chaque note et chaque syllabe est la musique que nous avons toujours rêvé de faire et dont nous sommes très fiers. il.”

Concernant “Jardin secret”, LaPlante ajoute: “Je pense que c’est la plus effrayée que j’ai eue de sortir une chanson, parce que je me rends compte alors que nous continuons à sortir de la musique en format unique, les auditeurs peuvent commencer à supposer quel genre de groupe nous sommes, et sont alarmés quand nous ne répond pas à ces hypothèses. Je veux continuer à mettre en valeur la fluidité inhérente à la musique lourde, et même si ce n’est qu’une partie d’un ensemble complet d’œuvres qui peut ne pas ressembler exactement à cette chanson, c’est une chanson que nous l’amour et je suis obsédé par. Je célèbre la variation. ‘Jardin secret’ est passionnant pour moi pour cette raison. Je suis effrayé mais excité, comme si j’étais sur le point de frapper la grosse goutte sur des montagnes russes, et j’embrasse pleinement cela. “

La dernière annonce vient juste après SPIRITBOXSortie du single précédent de fin mai pour la piste “Cercle avec moi” qui figurait sur Billboard au n ° 1 des ventes de chansons numériques Hard Rock, n ° 5 des chansons Hot Hard Rock, n ° 9 Rock Songs Core Genre, n ° 12 Rock Digital Songs, n ° 50 Hot Rock & Alternative Songs, n ° 71 Digital Chansons. La piste a déjà enregistré 4,3 millions de flux à ce jour.

Antérieur à “Cercle avec moi”, SPIRITBOX a sorti deux singles à succès l’année dernière, le déchirant et un autre monde «Constance» et la brutale implacable “Sainte rouleau”, qui a fait ses débuts au n ° 25 sur Panneau d’affichageHot Hard Rock Songs et classée comme la chanson n ° 1 de 2020 sur SiriusXMde Métal liquide.

Le groupe a sorti “Constance repensée” le week-end dernier en collaboration avec The Grammy Museum COLLECTION: live #spotlightsaturdays en partenariat avec BMG. Le groupe a interprété une incroyable interprétation acoustique de la chanson avec un quatuor à cordes et filmé dans une église.

Le duo mari et femme composé de Courtney LaPlante et Michael Stringer a fait ses débuts avec un EP sorti indépendamment en octobre 2017, créant rapidement un culte. En 2018, ils ont trouvé leur homologue musical en bassiste Bill Crook et en partenariat avec Musique d’accords pâles pour continuer à créer et à sortir de la musique en formats single et EP, et à l’automne 2020, signé avec un label de renommée mondiale Rise Records.

Tirant son nom d’un appareil que certains croient capable de communiquer avec les morts, SPIRITBOX a une nuance paranormale qui traverse tout ce qu’ils font, en utilisant des enregistrements EVP (phénomènes vocaux électroniques) à la fois lors de ses spectacles en direct et dans ses pistes.

Ayant fait plusieurs tournées dans le monde avec leurs groupes précédents – tenue de métal UNE FOIS JE ME SUIS BATTU CONTRE UN OURS (Courtney et Mike) et groupe pop punk VIVRE AVEC LES LIONS (Facture) – SPIRITBOX a absorbé les hauts et les bas de la vie en tant que musiciens actifs et a décidé d’essayer une approche différente et plus durable en ce qui concerne la sortie de leur musique. Ils ont pris le concept d’offre et de demande et l’ont appliqué à leur modèle de sortie, en se concentrant sur la création de fans à travers le monde en utilisant les outils de médias sociaux à leur disposition, en diffusant des musiques plus courtes et en supprimant les tournées du plan jusqu’à ce qu’une demande soit créée. Ce faisant, ils ont rapidement obtenu un suivi en ligne culte, ce qui a conduit à plus de 66,6 millions de flux sur toutes les plates-formes et à des ventes à chaque sortie physique et la plupart des articles de merch qu’ils ont publiés à ce jour.

En février 2020, SPIRITBOX a sauté dans un avion et est finalement parti en tournée pour soutenir APRÈS L’INTERIEUR à travers l’Europe, qui a malheureusement été interrompue en raison de la pandémie de COVID-19. Malgré le fait de devoir rentrer au Canada tôt, SPIRITBOX est resté occupé à enregistrer les deux nouvelles musiques, à tourner les vidéos d’accompagnement, à lancer Patreon et travaillant sur leur premier album.

“Bleu éternel” liste des pistes:

01. Tueur de soleil



02. Te faire du mal



03. Veste jaune (avec Sam Carter)



04. Le sommet



05. Jardin secret



06. Soie dans les cordes



07. Sainte rouleau



08. Bleu éternel



09. Nous vivons dans un monde étrange



dix. Alcyon



11. Cercle avec moi



12. Constance