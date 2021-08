Spiritbox sort le clip de « Hurt You »

Ensemble de métal canadien BOÎTE À SPIRITUEUX a sorti le clip officiel d’une toute nouvelle chanson intitulée “Te faire du mal”. Le morceau est tiré du premier album du groupe, “Bleu éternel”, qui sortira le 17 septembre via Hausse des records.

Parlant de la nouvelle chanson et du clip vidéo qui l’accompagne, qui peut être visionné ci-dessous, BOÎTE À SPIRITUEUX guitariste Mike Stringer États: “‘Te faire du mal’ est une chanson qui a été écrite avant la pandémie, début 2020 lors d’une tempête de neige. Nous étions coincés à l’intérieur et ne pouvions aller nulle part, alors cette chanson est sortie de moi-même, Courtney [LaPlante, vocals] et notre producteur Dan assez rapide. Le sujet de la chanson explore la codépendance toxique et le sentiment de savoir que quelque chose est voué à l’échec, mais fait le choix de couler avec le navire. La vidéo, réalisée par Dylan Hryciuk, est inspiré de l’horreur et dépeint l’amour en quatre actes différents. C’est la première vidéo que nous avons faite où nous ne faisons pas d’apparition et laissons l’histoire au centre de nos préoccupations.”

Le duo mari et femme composé de Courtney LaPlante et Michael Stringer a fait ses débuts avec un EP sorti de manière indépendante en octobre 2017, créant rapidement un culte. En 2018, ils ont trouvé leur pendant musical en bassiste Bill Crook et en partenariat avec Musique d’accord pâle continuer à créer et à sortir de la musique aux formats single et EP, et à l’automne 2020, signé avec un label de renommée mondiale Hausse des records.

Tirant son nom d’un appareil que certains croient capable de communiquer avec les morts, BOÎTE À SPIRITUEUX a une nuance paranormale qui traverse tout ce qu’ils font, en utilisant des enregistrements EVP (phénomènes vocaux électroniques) à la fois lors de ses spectacles en direct et dans ses pistes.

Ayant fait de nombreuses tournées dans le monde avec leurs groupes précédents – groupe de métal UNE FOIS JE ME SUIS BATTU CONTRE UN OURS (Courtney et Mike) et groupe pop punk VIVRE AVEC LES LIONS (Facture) – BOÎTE À SPIRITUEUX absorbé les hauts et les bas de la vie en tant que musiciens actifs et a décidé d’essayer une approche différente et plus durable lorsqu’il s’agissait de sortir leur musique. Ils ont pris le concept d’offre et de demande et l’ont appliqué à leur modèle de sortie, en se concentrant sur la création de fans à travers le monde en utilisant les outils de médias sociaux à leur disposition, en libérant des morceaux de musique plus courts et en supprimant les tournées du plan jusqu’à ce qu’une demande soit créée. Ce faisant, ils ont rapidement attiré un public culte en ligne, ce qui a conduit à plus de 80 millions de flux sur toutes les plateformes et à des ventes sur chaque version physique et la plupart des articles de merchandising qu’ils ont publiés à ce jour.

“Bleu éternel” liste des pistes :

01. Tueur de soleil



02. Te faire du mal



03. Veste jaune (feat. Sam Carter)



04. Le sommet



05. Jardin secret



06. La soie dans les cordes



07. Sainte rouleau



08. Bleu éternel



09. Nous vivons dans un monde étrange



dix. Alcyon



11. Cercle avec moi



12. Constance

Crédit photo: Lindsey Byrnes



