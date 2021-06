Spirited Away, le chef-d’œuvre de Miyazaki, fête ses 20 ans – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Ha vuelto a los cines El viaje de Chihiro, la obra maestra de Hayao Miyazaki, para celebrar su 20º aniversario desde su estreno en su país natal, puesto que en Japón llegó a salas el 20 de julio de 2001. Único filme de animación en alzarse con el Oso de Oro del Festival de Berlín y única producción de origen nipón en obtener el Óscar a la mejor película de animación, dos decenios después su importancia y su legado continúan siendo fundamentales no solo para Studio Ghibli, sino para la industria de la animación en général.

Considéré comme l’un des meilleurs films de l’histoire de l’animation par le magazine Time Out, l’importance de Spirited Away transcende son succès au box-office (le premier long métrage étranger à avoir rapporté plus de 200 millions de dollars dans le monde avant sa sortie). États-Unis) et la critique, car pour l’usine, cela a commencé à être important lorsque sa production a commencé.

Il y a un facteur essentiel dans le tournage de Spirited Away et c’est qu’il a commencé trois ans après la première de ce qui était le chef-d’œuvre de Miyazaki, Princesse Mononoké, avec qui il avait annoncé, pour la première fois, son intention de prendre sa retraite. L’exploit du Japon féodal avait laissé le cinéaste épuisé, à cela s’ajoutait la mort prématurée de ce qui allait être l’un des relais générationnels de l’usine, Yoshifumi Kondô, réalisateur de Whispers of the heart, décédé le 21 janvier 1998, victime d’un anévrisme.