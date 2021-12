Spiritfarer célèbre 1 million de ventes et lance l’édition d’adieu avec la mise à jour finale

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Spirite, développé par Thunder Lotus, s’est avéré être un succès critique et commercial dans l’espace indépendant en 2020, avec son approche d’un « jeu de gestion confortable sur la mort » qui a séduit de nombreux joueurs. Il a également continué de croître avec des mises à jour gratuites en 2021, le dernier ajout arrivant aujourd’hui.

La mise à jour Jackie et Daria est maintenant disponible, présentant une nouvelle île à explorer, deux nouveaux esprits, un nouvel événement et plus à découvrir tout en jouant. Thunder Lotus a également profité de l’occasion pour partager que le jeu a réalisé un million de ventes, ce qui est un exploit impressionnant, tout en soulignant la fin du parcours particulier de ce jeu avec une subtile refonte du titre en Spiritfarer: Farewell Edition.

Ci-dessous se trouve une partie d’un communiqué de presse partageant les nouvelles:

« Toutes les bonnes choses ont une fin », a déclaré Nicolas Guérin, directeur créatif de Spiritfarer, dans une déclaration préparée. « Et Spiritfarer a été particulièrement bon pour Thunder Lotus ! Que notre travail soit accueilli dans la vie de tant de gens est particulièrement gratifiant, surtout compte tenu du cœur que nous avons essayé d’investir dans le jeu. C’était un projet difficile, mais raconter ces histoires nous a vraiment aidés à grandir en tant que développeurs. Nous aimerions remercier du fond du cœur tous nos fans pour leur soutien et pour nous avoir aidés à atteindre cette étape spéciale !

C’est certainement un jeu qui a eu un impact considérable, donc après trois mises à jour notables cette année, il semble que le moment soit venu de conclure.

Il sera intéressant de voir ce que Thunder Lotus fera ensuite.