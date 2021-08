Spiritfarer Physical Edition est sorti aujourd’hui

Spiritfarer est l’un de ces jeux que l’on ne peut s’empêcher d’appeler “sain”. Il s’agit de transporter les morts jusqu’à leur dernière demeure, mais seulement après avoir terminé diverses tâches et récupéré des quêtes qui les aident à répondre à leurs dernières demandes. Parfois, c’est quelque chose d’aussi simple que de goûter à nouveau un aliment particulier avant de partir ; d’autres fois, c’est beaucoup plus compliqué, et cela vous fera sangloter comme un tout petit bébé.

L’édition physique est assez belle, représentant l’esthétique douce et attrayante du jeu avec un livre d’art de 96 pages, des autocollants, des cartes postales et la bande originale du jeu, composée par Max LL.

Image: iam8bit / Thunder Lotus

Les commandes seront exécutées par GAME et Amazon au Royaume-Uni ; Best Buy, GameStop et Amazon aux États-Unis ; et en Australie, vous pouvez choisir entre JB Hi Fi, The Gamesmen, EB Games et Amazon. Pour savoir si le jeu est disponible dans votre pays, rendez-vous sur le site Web d’iam8bit et sélectionnez-le dans le menu en haut à gauche. Vous pourrez voir les prix une fois que vous aurez sélectionné le détaillant, mais il semble que le jeu sur Switch coûtera 34,99 $ US, 34,99 € et 29,99 £.