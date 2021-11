Spiritualized annonce un nouvel album Everything Was Beautiful, partage une nouvelle chanson « Always Together With You »: Écoutez

Spiritualized a annoncé un nouvel album, intitulé Everything Was Beautiful. Il sort le 25 février via Fat Possum. « Always Together with You », que le groupe a sorti sous une forme antérieure sous le nom de « Always Forgetting With You (The Bridge Song) » en 2014, est la première chanson du projet. Écoutez-le et consultez le reste de la liste des morceaux avec les dates de tournée de printemps ci-dessous.

Everything Was Beautiful est le premier nouveau disque de Spiritualized depuis And Nothing Hurt en 2018, que le chef du groupe J Spaceman (alias Jason Pierce) avait suggéré comme son dernier album pour son projet de longue date. Ensemble, ces titres forment l’une des lignes les plus célèbres de Slaughterhouse Five de Kurt Vonnegut : « Tout était beau et rien n’a fait de mal. Pierce a partagé une brève déclaration sur le record:

Il y avait tellement d’informations dessus que le moindre mouvement le déséquilibrerait, mais tourner en rond est important pour moi. Pas comme si vous deveniez incontrôlable, mais vous tournez en rond et à chaque révolution, vous vous accrochez au bon à chaque fois. Bien sûr, vous faites aussi des erreurs, mais vous vous en accrochez aussi et c’est comme ça que vous… réussissez. Eh bien, vous y arrivez.

Plus tôt cette année, Spiritualized a lancé une campagne de réédition de son catalogue, qui a jusqu’à présent inclus leurs quatre premiers disques et, plus récemment, leur historique Ladies and Gentlemen We Are Floating in Space.

Spiritualisé : tout était beau

Tout était beau:

01 Toujours avec vous

02 Meilleure chose que vous n’avez jamais eue (La chanson D)

03 Laissez-le saigner (pour Iggy)

04 Fou

05 La chanson principale

06 La chanson A (Laid in Your Arms)

07 Je rentre à la maison

Spiritualisé :

03-31 Dallas, Texas – Théâtre Granada

04-01 Austin, Texas – Scoot Inn

04-03 Santa Fe, Nouveau-Mexique – Meow Wolf

04-04 Denver, CO – Théâtre Ogden

04-05 Salt Lake City, UT – La salle du Commonwealth

04-07 Seattle, WA – Théâtre Neptune

04-08 Portland, OR – Salle de la Révolution

04-08 Vancouver, C.-B. – Salle de bal Commodore