Splatoon 2 Version 5.5.0 est maintenant disponible, voici les notes de mise à jour complètes

Changements d’armes, correctifs et plus

par Liam Doolan il y a 16 minutes Image : Nintendo

Même si Splatoon 3 approche à grands pas, Nintendo s’engage toujours à fournir Splatoon 2 mises à jour.

La dernière version – la version 5.5.0 est en fait une mise à jour assez importante. Il y a des changements dans le multijoueur, y compris des changements d’armes et également un certain nombre de correctifs. Il y a aussi quelques “autres changements” liés à la mise à jour précédente.

Vous pouvez voir les notes de mise à jour complètes ci-dessous, avec l’aimable autorisation de la page d’assistance officielle du jeu Nintendo :

Ver. 5.5.0 (Publié le 24 septembre 2021)

Modifications apportées au multijoueur

Les spécifications de certaines des armes principales ont changé. Changement d’arme Splattershot Tentatek Splattershot Kensa Splattershot Réplique de tir de héros Réplique octoshot Augmentation des dégâts maximum pouvant être infligés de 35,0 à 36,0. Vitesse de chute des dégâts ralentie par rapport au temps de déplacement du projectile. Splat Roller Krak-On Splat Roller Kensa Splat Roller Hero Roller Replica Réduction de la consommation d’encre des oscillations horizontales et verticales d’environ 5 %. Octobrush Octobrush Nouveau Kensa Octobrush Herobrush Réplique Consommation d’encre réduite lors du déplacement tout en maintenant le bouton ZR enfoncé d’environ 10 %. Splat Dualies Enperry Splat Dualies Kensa Splat Dualies Hero Dualie Répliques Réduction de la consommation d’encre du rouleau de 9% du réservoir d’encre à 7% du réservoir d’encre. .52 Gal .52 Gal Deco Kensa .52 Gal Réduction du rayon du gazon encré lorsqu’un tir atterrit loin d’environ 5%. Les points requis pour utiliser les spéciaux ont changé pour certaines armes. Arme Avant Après Forge Splattershot Pro 200 190 Luna Blaster 180 170 Cherry H-3 Nozzlenose 190 180 Slosher Deco 220 210 Kensa Splat Dualies 210 200 Splat Brella

Hero Brella Replica 200 190 Kensa .52 Gal 180 190 Custom Jet Squelcher 180 190 Foil Squeezer 190 200 E-liter 4K 180 190 E-liter 4K Scope 180 190 Correction d’un problème dans Inkblot Art Academy dans lequel il était possible d’entrer dans l’équipe adverse base en sautant par-dessus certains murs dans Turf War, Splat Zones et Rainmaker. Correction d’un problème dans Skipper Pavilion dans lequel il était possible d’entrer dans la base de l’équipe adverse en transférant entre certaines grilles.

Autres changements

Nous avons observé des changements après la distribution de la version 5.4.0 et fait des ajustements supplémentaires pour réduire légèrement la puissance de combat de certaines armes qui pourraient tenir la ligne de bataille plus loin. De plus, nous avons fait des ajustements pour réduire les marges par lesquelles certaines armes ont été renforcées dans la version 5.4.0 tout en réduisant la fréquence à laquelle les armes spéciales peuvent être déclenchées. Dans le même temps, nous avons élargi le choix des armes en augmentant les capacités de certaines armes qui excellent à courte distance. De plus, nous avons passé en revue certaines des armes dont les capacités étaient auparavant réduites, et par conséquent, nous avons légèrement annulé certaines des valeurs réduites et apporté quelques ajustements aux points requis pour les armes spéciales. Nous observerons les changements après cette mise à jour et apporterons d’autres ajustements à Splatoon 2 à l’avenir. Lorsque vous téléchargerez les dernières données de mise à jour, vous ne pourrez plus communiquer dans The Shoal avec les joueurs utilisant des données de mise à jour plus anciennes. Cette mise à jour inclut également des modifications non répertoriées ici, telles que des améliorations de l’expérience de jeu. Un espace suffisant sur la mémoire système interne ou une carte microSD est requis pour télécharger la mise à jour. Les données de sauvegarde seront toujours disponibles après le téléchargement de la mise à jour.

Avez-vous déjà téléchargé cette mise à jour ? Avez-vous remarqué autre chose ? Laissez un commentaire ci-dessous.

[source en-americas-support.nintendo.com]

