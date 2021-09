Splatoon 3 obtient une nouvelle bande-annonce, des séquences d’histoire et a un robot crabe

Bien qu’il ait actuellement une vague fenêtre de sortie 2022, Splatoon 3 a fait une apparition notable dans le dernier Nintendo Direct, avec un aperçu du mode classique 4v4 Turf War et un aperçu du contenu de l’histoire.

En ce qui concerne les clips de Turf War, nous pouvons voir une nouvelle arène dans l’environnement, des armes intéressantes et – le plus intrigant – un robot ressemblant à un crabe.

Les séquences de campagne ont également l’air plutôt bonnes, et “le retour des mammifères” sera un thème clé de l’histoire – après tout, seuls deux chats étaient connus comme mammifères survivants, donc si d’autres apparaissent, cela provoquera sans aucun doute un certain chaos.

Beaucoup de choses sont retenues à ce stade bien sûr, mais Nintendo augmentera sans aucun doute avec des mises à jour régulières à l’approche de l’année prochaine.

Entrez dans les Splatlands, un désert brûlé par le soleil habité par des Inklings et des Octolings aguerris au combat. Splatsville, la ville du chaos, est le cœur rempli d’adrénaline de ce désert poussiéreux.

Même dans cet environnement désolé, Turf War* règne en maître et les batailles font rage dans de nouvelles étapes situées dans la nature environnante. De nouveaux mouvements dynamiques aident ces combattants à esquiver les attaques et à couvrir plus de terrain, ainsi qu’une nouvelle arme en forme d’arc pour envoyer de l’encre.