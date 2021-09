Splatoon 3 pour Nintendo Switch : tout ce que vous devez savoir

Nintendo nous a donné un aperçu de l’avenir de la Nintendo Switch avec la révélation surprise de Splatoon 3 lors de ses présentations Nintendo Direct de février et septembre. Situé dans une nouvelle friche désolée, l’objectif du multijoueur reste le même : encrer tout ce qui est en vue. Mais quoi d’autre de nouveau dans cette suite de l’un des meilleurs jeux multijoueurs sur Switch ? Voici tout ce que nous savons sur Splatoon 3 jusqu’à présent.

Qu’est-ce que Splatoon 3 ?

Splatoon 3 est un jeu de tir multijoueur et la troisième entrée de la série Splatoon. Faisant ses débuts sur Wii U en 2015, Splatoon est un jeu de tir en équipe unique où l’objectif n’est pas de vaincre vos adversaires, mais de couvrir le terrain de jeu dans l’encre de votre équipe. L’équipe avec le plus de surface couverte dans le goop de son équipe gagne.

Les joueurs prennent le contrôle d’un Inkling, qui est en partie un calmar et en partie un enfant et peut se transformer à la volée. Les joueurs peuvent utiliser une variété d’attaques et d’armes à base de peinture pour couvrir la surface et utiliser leurs capacités de calmar pour nager à travers leur encre à grande vitesse.

Qu’est-ce qu’un Inkling ? Qu’est-ce qu’un Octoling ? Qui est ton petit copain ?

Les Inklings sont en partie calamars, en partie humains et, dans l’ensemble, plutôt cool. Ils peuvent facilement alterner entre calmar et forme humaine et ne semblent pas vraiment avoir d’os. Ils ont aussi leur propre culture et langue, et leurs ennemis jurés sont les Octariens.

Les Octolings ont été introduits dans Splatoon 2. Sportifs comme une pieuvre, les Octolings étaient autrefois des combattants ayant subi un lavage de cerveau pour l’armée octarienne, mais ont depuis été libérés. Beaucoup d’entre eux ont rejoint la société Inkling, dans l’espoir de repartir à zéro.

Your Little Buddy, introduit dans Spaltoon 3, est un jeune salmonidé appelé Smallfry. Alors que l’espèce est normalement dangereuse, celle-ci semble avoir développé un lien avec son propriétaire Inkling.

Combien de joueurs peuvent jouer à Splatoon 3 ?

Tout comme les jeux précédents de la série, Splatoon 3 proposera des combats d’équipe rapides avec jusqu’à huit joueurs. Dans Splatoon 2, un mode coopératif appelé Salmon Run a été introduit, nous nous attendons donc également à ce qu’un mode similaire apparaisse dans Splatoon 3.

Puis-je personnaliser mon personnage ?

Oui, Splatoon et Splatoon 2 sont tous deux connus pour leur sens du style, et tous deux regorgent d’options de personnalisation, nous pouvons donc nous attendre à ce que Splatoon 3 emboîte le pas. La bande-annonce montre le joueur personnalisant son Inkling avec diverses coiffures, tenues et tons de peau. Vous pouvez même personnaliser la coupe de cheveux de votre Little Buddy.

Il existe également de nombreuses armes différentes pour convenir à toutes sortes de styles de jeu. Dans le teaser, nous avons eu un aperçu d’une nouvelle arme à l’arc et à la flèche. Nous sommes sûrs d’examiner de plus près toutes les options de personnalisation à une date ultérieure.

Où se déroule Splatoon 3 ?

Dans la bande-annonce de révélation, le joueur commence dans les Splatlands brûlés par le soleil. Bien que sec et aride, le monde n’est pas abandonné. Un court trajet en train amène le joueur à Splatsville, une toute nouvelle ville habitée par des Inklings et des Octolings endurcis. Bien que nous ne voyions pas grand-chose d’autre de la ville, les précédents jeux Splatoon utilisaient la ville comme leur monde central, et il y avait de nombreux magasins différents dans lesquels les joueurs pouvaient faire leurs achats.

Où sont les idoles ?

Chaque jeu Splatoon avait un groupe d’hôtes qui accueillait les joueurs dans le jeu, détaillant les niveaux de rotation et mettant à jour les joueurs sur n’importe quel Splatfest. Pearl et Marina étaient les stars de Splatoon 2 tandis que Callie et Marie animaient Splatoon 1, mais qu’en est-il de Splatoon 3 ? Nous sommes sûrs qu’un nouveau duo de calmars élégants fera ses débuts dans Splatoon 3.

Pour l’instant, le Nintendo Direct de septembre 2021 montrait Callie et Marie jouant un rôle dans la campagne solo du jeu, dans le cadre du nouveau Squidbeak Splatoon qui a pour mission de vaincre l’armée octarienne. L’armée octarienne est toujours aussi forte, mais cette fois, elle semble avoir une étrange fourrure brune recouvrant son corps. Les noms de code de Callie et Marie sont respectivement les agents 1 et 2, et ils semblent avoir un nouveau capitaine qui ressemble étrangement à l’agent 3 du premier jeu Splatoon.

Splatoon 3 est-il solo ?

Cette fois-ci, la campagne solo ne se déroulera ni dans les Splatlands ni dans Splatsville, mais dans une nouvelle zone mystérieuse appelée Alterna. L’ancien agent 3 de Splatoon 1 a pris sa retraite et vous devez prendre sa place en tant que nouvel agent 3.

Une substance étrange a envahi le paysage, que nous connaissons maintenant sous le nom d’encre floue. Si un joueur entre en contact avec elle, une fourrure brune poussera sur tout son corps et il sera rendu incapable de bouger. Curieusement, votre Little Buddy semble être indifférent au nouveau type d’encre, même en le mangeant ! Il semble que vous aurez besoin de votre petit copain pour vous aider à échapper à certaines situations délicates.

Combien coûtera Splatoon 3 ?

Nous ne savons pas encore, mais ce sera probablement 60 $. Aucune précommande n’est disponible au moment d’écrire ces lignes.

Quand sort Splatoon 3 ?

Nous n’avons pas de date de sortie exacte, mais Splatoon 3 devrait sortir en 2022.