Splatoon 3 ‘Researcher’ Bustes Rad Move pendant Nintendo Direct

Honnêtement, c’est pourquoi j’aime les développeurs de Splatoon 3. Pouvez-vous faire ça ?Gif : Nintendo / Kotaku

Parfois, lors de ces présentations surprises de Nintendo Direct, les développeurs ne font que les choses les plus folles. Cela inclut le studio Splatoon 3 Nintendo Entertainment Planning & Development (Nintendo EDP) dont le “chercheur de calmar” indescriptible nous a éblouis à la fois par les résultats de recherche de dernière minute et par sa capacité impressionnante à rester en équilibre sur une jambe.

Je veux dire, regardez le GIF ci-dessus. Ces cinq secondes environ d’or pur et athlétique proviennent du segment Splatoon 3 lors de la vitrine Nintendo Direct d’aujourd’hui. Le chercheur, qui n’est absolument pas le créateur de la série Hisashi Nogami, en a profité pour prouver que le Pilates et le yoga améliorent probablement votre équilibre en faisant un trois avec… son corps ? C’est certainement un choix de commercialiser un jeu, mais je suis absolument là pour ça.

La pose m’a tellement frappé, en fait, que j’ai essayé de la tenir le plus longtemps possible. Bien que mon équilibre soit assez solide, en grande partie grâce à des décennies de skateboard, je ne pouvais pas tenir cette étrange contorsion aussi longtemps que l’estimé chercheur sur les calmars l’a fait.

Oui, je le suis, sauf quand mon équipe perd. Alors je n’apprécie pas Splatoon 2. Capture d’écran : Nintendo / Kotaku

Ce n’était pas non plus la première fois que Nogami-san – je veux dire, le chercheur – utilisait son corps pour commercialiser Splatoon. Autour du lancement de 2017 Splatoon 2, le chercheur a été capturé sur vidéo en utilisant ses mains pour faire le numéro «2» dans les airs. Et puis il y avait ce qu’était cette pose, que Know Your Meme a appelé le Squid Dab:

Mis à part les poses amusantes, l’annonce de Splatoon 3 d’aujourd’hui contenait une multitude de nouvelles informations sur le prochain jeu de tir à la troisième personne basé sur une équipe. Les joueurs peuvent découvrir de nouvelles armes (comme un arc), personnaliser leurs calmars avec plus de styles, piloter des robots en forme de boule qui se transforment et s’engager dans une histoire solo élargie qui vise à offrir plus de goûts de la série ‘ histoire étrangement sombre.

Le livestream Nintendo Direct est également venu avec de nombreuses autres révélations, comme la confirmation que les jeux Nintendo 64 et Sega Genesis arriveront sur le service Nintendo Switch Online le mois prochain, un aperçu du prochain jeu Kirby et l’annonce de l’adorable, Mario Kart- comme le coureur Chocobo GP. Découvrez les plus grandes nouvelles ici!