Splinter Cell Chaos Theory est maintenant gratuit sur PC

Tom Clancy’s Splinter Cell Chaos Theory, un jeu vidéo de l’année de notre seigneur 2005, est actuellement en téléchargement gratuit sur l’Ubisoft Store. Il est également en vente à 75 % de réduction sur Steam dans le cadre de la célébration du 35e anniversaire de l’entreprise. Profitez de vos petits amis, l’un des plus grands éditeurs de l’industrie est maintenant assez vieux pour avoir eu au moins un divorce.

L’éditeur a également offert la trilogie Assassin’s Creed Chronicles la semaine dernière dans le cadre de cette célébration, qui était un autre jeu « tout à fait correct, mais pas particulièrement pertinent » à offrir. Compte tenu de l’énorme catalogue d’Ubisoft, ces choix peuvent sembler étranges, mais VGC a récemment rapporté que l’éditeur était entré dans la production d’un nouveau jeu Splinter Cell à la suite de l’histoire récente de la série de flops répétés sur les plates-formes mobiles et VR. Bien que Splinter Cell Blacklist ait peut-être été un choix légèrement meilleur pour investir «le joueur moderne» dans la série, je ne peux pas discuter avec gratuit.

Lire la suite: La bande originale de Splinter Cell Chaos Theory était parfaitement chaotique

En septembre dernier, Ubisoft a également annoncé un remake de Prince of Persia: Sands of Time, signalant potentiellement une poussée plus importante pour revenir à ses franchises précédentes. Compte tenu de l’incroyable succès du redémarrage en douceur d’Assassin’s Creed, il n’est pas étonnant que l’éditeur tente de capturer à nouveau cette magie dans son catalogue.

Ubisoft a beaucoup de bonne volonté à regagner après les dernières années d’allégations de harcèlement constantes portées contre l’entreprise, qui a récemment affirmé faire beaucoup mieux pour protéger ses travailleurs. Les employés, cependant, sont en désaccord avec véhémence sur le fait que des changements importants ont été apportés et affirment que ces problèmes persistent à tous les niveaux de l’entreprise.

Je ne pense pas que faire revivre les franchises préférées des fans soit le meilleur moyen de regagner l’estime du public. En fait, je dirais que peut-être pour le 40e anniversaire de l’entreprise, elle peut réellement mettre en œuvre des changements structurels pour rendre son lieu de travail vivable pour les femmes. Plus que n’importe quel jeu gratuit de jetons, c’est quelque chose que je pourrais célébrer.