Splinter Cell Remake ne sera pas un monde ouvert, voici pourquoi | GameSpot News – Mises à jour de GS News

Dans cette vidéo, DeVante parle d’Ubisoft Toronto à la tête d’un remake de Splinter Cell de 2002. Le jeu sera entièrement reconstruit à l’aide du moteur Snowdrop d’Ubisoft, qui est actuellement également utilisé pour les prochains jeux Star Wars et Avatar: Frontiers of Pandora de la société.

DeVante parle également de Ricochet, le nouveau protocole anti-triche annoncé par Activision pour ses jeux Call of Duty, est sorti mondialement pour Call of Duty: Warzone sur PC. Ainsi que le dernier patch hebdomadaire pour Warzone en ligne. Le patch comprend la suppression des zones où les joueurs pourraient voir et tirer à travers certains obstacles sur le terrain et plus encore.