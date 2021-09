Splinterlands est désormais le jeu de blockchain le plus fréquemment joué

Le jeu de cartes à collectionner NFT “Splinterlands” est récemment devenu le jeu de blockchain le plus joué sur le marché par le nombre d’utilisateurs quotidiens.

Les données de DappRadar confirment que Splinterlands a dépassé les 260 000 utilisateurs actifs quotidiens. C’est plus que le nombre de joueurs dans le métaverse Alien Worlds, qui est un peu moins de 250 000 utilisateurs au moment de la rédaction.

Cartes Splinterlands. Source : Splintertalk

D’après les chiffres, l’émergence de Splinterlands au sommet du jeu blockchain a été un développement rapide. Sa base d’utilisateurs quotidiens n’était que de 90 000 joueurs le mois dernier – moins de la moitié de sa base actuelle – et de moins de 10 000 utilisateurs en juillet.

Le Dr Jesse “Aggroed” Reich, co-fondateur et PDG de Splinterlands, est ravi du récent développement.

« Cela a été un parcours exceptionnel pour construire notre communauté de 800 000 comptes enregistrés et 400 000 propriétaires de grimoires. Nous mangeons, dormons et respirons sans arrêt Splinterlands et pensons constamment à la façon dont nous aidons encore plus notre communauté. Je ne pourrais pas être plus fier ou plus heureux pour notre écosystème dans lequel nous prenons feu et les frères singent. »