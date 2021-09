Splitgate aura le mode Forge avant Halo Infinite, dit Dev

Le développeur du jeu de tir populaire Splitgate a déclaré que le jeu obtiendrait un mode éditeur de carte de style Forge avant Halo Infinite après que 343 ait retardé la fonctionnalité plus tôt cette année.

Répondant à un tweet du compte de jeu de KFC pour “déclencher toute une base de fans de jeux avec une phrase”, le compte Splitgate a répondu avec un message sur Forge. “Splitgate aura le mode Forge avant Halo Infinite. Désolé d’avance les fans de Halo, nous vous aimons mais nous devions le faire”, a déclaré le tweet (via IGN).

Splitgate aura le mode forge avant Halo Infinite. (Désolé d’avance fans de Halo, nous vous aimons mais nous le devions) – Splitgate – Saison 0 (@Splitgate) 15 septembre 2021

Le mode Forge de Splitgate ne s’appellera probablement pas Forge, a déclaré le développeur 1047 Games dans un autre tweet, mais ce sera un type d’éditeur de carte similaire. “Imaginez que vous placez des coussinets de portail où vous le souhaitez sur Olympus”, a déclaré le tweet.

Halo est célèbre pour sa carte Forge, qui permet aux joueurs de créer toutes sortes de modes de jeu et de cartes personnalisés, y compris le podracing Star Wars et le beer pong. Plus tôt cette année, 343 Industries a confirmé que Forge ne sera pas lancé avec Halo Infinite en décembre, mais arrivera plutôt un peu plus tard, aux côtés de la campagne coopérative, qui manquera également de sortie et de lancement plus tard dans le futur.

1047 Games a poursuivi en disant que l’un de ses objectifs avec Splitgate est d'”aider à ramener le genre Arena Shooter avec lequel nous avons adoré grandir”. Le studio a ajouté: “Nous sommes de grands fans de Halo classique ici à 1047 Games et nous sommes vraiment ravis de voir ce que Halo Infnite ramènera dans l’arène!”

En plus d’en faire le meilleur jeu possible, notre objectif avec Splitgate est d’aider à ramener le genre Arena Shooter avec lequel nous avons adoré grandir. Nous sommes de grands fans du classique @Halo ici à 1047 Games et sommes vraiment ravis de voir ce que #HaloInfinite ramènera dans l’arène ! https://t.co/OMn1pYmbXX – Splitgate – Saison 0 (@Splitgate) 16 septembre 2021

Par ailleurs, 1047 Games a récemment levé 100 millions de dollars pour financer le développement en cours de Splitgate et développer l’équipe. Le studio utilisera l’argent pour aider Splitgate à avoir un lancement “historique” à la sortie de la version bêta.

