Splitgate est Halo rencontre Portal et c’est génial

Par Dorrani Williams

6 août 2021 14:04 GMT

Cela pourrait vous retarder jusqu’à la sortie de Halo Infinite.

j’ai joué quelques Splitgate. En résumé, c’est un FPS multijoueur gratuit. Pensez que Halo rencontre Portal. Quelle combinaison, non?

Splitgate n’est pas nouveau, il est sorti depuis un certain temps maintenant en version bêta. Auparavant, il s’appelait Splitgate Arena Warfare, mais il n’a pas eu beaucoup de succès en 2019. Maintenant, il est de retour et a explosé au point où les serveurs ne peuvent plus répondre à la demande des joueurs essayant de jouer, créant des files d’attente allant jusqu’à un heure pour se connecter.

Regarder sur YouTube

Les développeurs doivent faire quelque chose de bien pour que les joueurs s’alignent, alors j’ai attendu 30 minutes pour jouer et je dois dire que Splitgate était bien meilleur que ce à quoi je m’attendais.

Ce n’est pas parfait mais cela apaise mes symptômes de sevrage de Halo compétitifs et ça fait du bien d’être de retour dans un tireur d’arène solide. Regardez la vidéo ci-dessus pour voir comment je m’en suis sorti.

Qu’as-tu pensé? Faites-nous savoir dans les commentaires. Et s’il vous plaît, ne mentionnez pas comment je n’ai pas pu faire ces portraits dès le début.

Splitgate est toujours en version bêta et aurait dû être publié en juillet, mais depuis qu’il a reçu un investissement énorme et une augmentation massive de sa base de joueurs, il a dû être repoussé. Sa sortie est prévue en août sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Pour plus de jeux sortis cette année, rendez-vous sur notre page de dates de sortie de jeux vidéo.

