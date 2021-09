Splitgate n’est terminé qu’à “25%” selon le développeur 1047 Games

Bien qu’il soit l’un des jeux les plus populaires sur Steam et que son développeur ait attiré un énorme investissement de 100 millions de dollars au cours des derniers mois, Splitgate n’en est qu’à ses balbutiements, une nouvelle interview avec 1047 jeux a révélé.

Dans une interview avec TechCrunch, et avec quelques commentaires à GamesBeat, le créateur du jeu Ian Proulx a expliqué où le studio veut prendre le jeu à l’avenir, maintenant qu’il est percé dans le grand public.

« La portée de ce que nous pouvons faire est maintenant à travers le toit », explique Proulx. « Il y a tellement de choses auxquelles nous ne pouvions pas penser parce que nous étions une petite équipe avec un petit budget, mais maintenant tout est sur la table. Nous nous concentrons sur le long terme – je considère que le jeu est terminé à 25 %. Nous n’avons pas besoin d’être Fortnite demain, mais maintenant il s’agit vraiment de construire les prochains Riot Games, la prochaine grande entreprise de jeux.

En ce qui concerne ce à quoi vous pouvez vous attendre à l’avenir, Proulx note que des skins, des personnages et des cartes seront fréquemment ajoutés au jeu, et 1047 Games a l’intention de lancer une vague d’embauche, dans le but de recruter plus de concepteurs de jeux afin que Splitgate puisse profiter de plus de modes à l’avenir. Cela plaira sans aucun doute aux plus de 13 millions de personnes qui ont téléchargé le jeu.

Le développeur souhaite continuer à offrir aux joueurs quelque chose de différent de ce qui existe déjà en ce moment.

« Personne n’a bougé l’aiguille parce qu’il n’y a pas eu beaucoup d’innovations, et il n’y a pas eu quelque chose qui soit accessible aux masses », note Proulx. « Quake Arena est génial, mais c’est extrêmement difficile. Aucun enfant Fortnite de 12 ans ne va y jouer. Nous comblons vraiment ce vide.

Plus tôt en septembre, 1047 Games a annoncé avoir clôturé un troisième tour de financement qui a rapporté 100 millions de dollars (portant la valorisation de la société à une valorisation franchement ridicule de 1,5 milliard de dollars). Le développeur a maintenant vu plus de 120 millions de dollars d’investissements – et il semble qu’il utilisera cet argent pour s’assurer que le jeu continue de plaire à un public qui mûrit après Fortnite et qui a faim de quelque chose de différent.

Splitgate devait être lancé correctement en juillet sur PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 et PS5. Mais 1047 Games a retardé le lancement complet de Splitgate jusqu’en août grâce à l’immense popularité du jeu, où le titre a enregistré plus de 10 millions de téléchargements en moins de 30 jours.

Notre propre Dorrani a fait l’éloge de Splitgate, notant que le jeu donne l’impression que Halo rencontre Portal – et c’est génial.