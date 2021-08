Splitgate Saison 0 Révélé – Nouvelles Cartes, Battle Pass, Modes Et Plus

in

La première saison de Splitgate est enfin là.

Splitgate est l’un des plus grands jeux FPS depuis son lancement bêta sur consoles le mois dernier. Ce soir, la saison 0 est mise en ligne et voici tout ce que vous devez savoir.

Nouvelle carte

La saison 0 de Splitgate apporte une toute nouvelle carte, Karman Station. Karman Station est une réinvention d’une carte originale, Outpost, qui était l’une des préférées des fans lors de la phase alpha d’origine sur PC.

Nouveau passe de combat

Le nouveau Battle Pass propose 100 niveaux de nouveaux objets exclusifs au pass. Cela inclut de nouvelles armures, skins d’armes, étiquettes de nom, bannières et skins de portail. Déverrouiller le pass de combat débloque également des défis saisonniers, vous permettant de gagner plus d’XP et de butins.

Nouveaux modes de jeu

Contamination – Nouveau mode asymétrique avec deux équipes. L’équipe « Contaminée » commence avec des chauves-souris uniquement et cherche à fragmenter l’équipe « Humaine », qui a des fusils de chasse. Lorsqu’un membre de l’équipe humaine meurt, il réapparaît dans l’équipe contaminée. Le jeu se termine lorsque le temps est écoulé ou si tous les joueurs sont contaminés.

Rumble d’équipe occasionnel – Une nouvelle playlist casual avec divers modes de jeu trop farfelus pour un casual normal ! Les modes de jeu incluent Contamination, Big Head Snipers, Splitball et plus encore !

Mises à jour des modes classés et de jeu

Classé a également reçu quelques mises à jour, avec plus de niveaux ELO ajoutés et le pistolet devenant entièrement automatique. Les points de collines et de domination ont été mis à jour sur certaines cartes, le maillage de collines étant également mis à jour.

