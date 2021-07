Splitgate si populaire que les développeurs ont dû le retarder pour les mises à niveau du serveur

Image : 1047 jeux

Que se passe-t-il lorsque vous mélangez le multijoueur d’un jeu de tir à la première personne comme Halo avec les portails de déformation spatiale de, eh bien, Portal ? Oh, et rendez-le gratuit. Apparemment, vous obtenez un jeu si populaire que ses développeurs doivent retarder la sortie officielle d’un mois pour s’assurer que ses serveurs sont à la hauteur.

Splitgate, le FPS de science-fiction susmentionné, a lancé sa bêta ouverte le 13 juillet et, selon les développeurs de 1047 Games, a attiré plus de 2 millions de joueurs en seulement deux semaines. Cela a forcé le studio à retarder la sortie officielle du jeu – qui était initialement prévue pour demain, le 27 juillet – en août pour permettre à l’équipe d’augmenter la capacité du serveur de jeu.

“Notre équipe a été époustouflée par l’accueil incroyable que la communauté Splitgate nous a réservé”, a déclaré Ian Proulx, PDG de 1047 Games. « Avec l’augmentation abrupte et soudaine du nombre de joueurs essayant d’accéder aux serveurs, nous devons résoudre une myriade de problèmes techniques liés à ce niveau de croissance insensée. Nous avons travaillé dur pour offrir un jeu et une expérience de haute qualité, et notre plus grand défi est simplement d’avoir une capacité suffisante pour servir l’ensemble de la communauté.

Pour aider les développeurs à atteindre ces objectifs, une injection supplémentaire de 10 millions de dollars en espèces de la société de capital-risque Human Capital.

Une grande partie du contenu prévu pour le lancement complet de Splitgate est toujours prévu pour sortir demain via la bêta ouverte, qui restera jouable dans un avenir prévisible. Ce contenu comprend trois nouvelles cartes et des options de personnalisation étendues. Quelques fonctionnalités demandées par les joueurs de la version bêta sont également prévues, notamment un curseur FoV, des commandes de souris et de clavier et des dispositions de boutons personnalisables sur les consoles.

G/O Media peut toucher une commission

La version bêta ouverte de Splitgate est actuellement disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X et PC avec un jeu croisé sur toutes les plateformes.