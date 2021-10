Splitscreen parle de MMORPG, d’Ultima Online au nouveau monde

Vous avez du bois ? Image : Amazon Games / Kotaku

Pendant près de trois décennies et demie, les fans de jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs ont erré dans la nature numérique, abattant des arbres, chassant des sangliers et se faisant assassiner par d’autres joueurs en le faisant. Nous l’avons fait dans Ultima Online en 1997, et nous le faisons aujourd’hui dans le nouveau MMORPG d’Amazon. Qu’y a-t-il de si attrayant à s’aventurer dans l’inconnu avec quelques milliers d’étrangers ?

Avec le nouveau MMO d’Amazon qui a récemment fait sensation sur Steam, Kotaku Splitscreen revient sur l’histoire des jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs. Nous commençons avec Ultima Online de 1997, dans lequel les joueurs dans un cadre fictif (mais empreint d’histoire) tentent de survivre dans un nouvel environnement difficile, en établissant des colonies, en récoltant des ressources, en créant et en se battant entre eux. Nous terminons avec Amazon’s New World, qui fait toutes ces mêmes choses, uniquement avec des graphismes modernes qui tuent les cartes vidéo et des cheveux violets brillants. Le genre stagne-t-il ou est-ce juste ce que les gens veulent ?

L’épisode de cette semaine commence avec Ethan, Lisa Marie et moi parlant de notre propre histoire avec des jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs, ainsi que de la nature du genre lui-même. Qu’est-ce qui fait d’un MMO un MMORPG ? Mon argent est sur la partie RPG. Au milieu de l’épisode, Ethan doit se séparer, alors Lisa Marie et moi faisons une série d’AFQ, alias Ask Fahey Questions, dans laquelle elle me parle du temps que j’ai passé à jouer à Amazon’s New World.

N’oubliez pas que de nouveaux épisodes sortent tous les vendredis, alors aimez et abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify ou Stitcher pour les obtenir dès leur mise en ligne. Vous pouvez également laisser un avis ou nous envoyer un message à splitscreen@kotaku.com si vous avez des questions ou souhaitez suggérer un sujet. Ou si vous souhaitez livrer vos prises de vue en temps réel, vous pouvez nous joindre sur Twitter : je suis @unclefahey, Lisa Marie est @lisamarie_lynn et Ethan est @ethangach. Jusqu’à la semaine prochaine!