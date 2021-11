Splitter Critters et Dandara : Trials of Fear arrive bientôt sur Apple Arcade

Ceux qui ont des abonnements Apple Arcade recevront bientôt deux nouveaux App Store Greats avec Splitter Critters et Dandara: Trials of Fear.

Splitter Critters obtiendra son actualisation ‘+’, et il semble déjà que ce sera un titre populaire parmi les abonnés d’App Arcade, en particulier ceux qui n’ont pas encore apprécié l’original. Ce jeu original a remporté un prix iPhone Game of the Year et Apple Design Award en 2017, rien de moins.

Bientôt disponible sur Apple Arcade : Splitter Critters+ Divisez les mondes et sauvez les créatures ! Voyagez à travers une multitude de planètes pour ramener les créatures dans leur vaisseau spatial. ⏰ Recevez un rappel quand il est disponible : https://t.co/FwuHslja6Q pic.twitter.com/d6oiQlbgQV – Apple Arcade (@AppleArcade) 9 novembre 2021

Divisez le monde d’un simple glissement de doigt, puis réorganisez-le pour guider les créatures vers leur vaisseau spatial. Explorez des planètes colorées pleines de dangers, des énigmes difficiles et des mécanismes innovants qui vous feront réfléchir de manière nouvelle. Les paysages sonores immersifs de chaque monde, mieux connus avec des écouteurs, donnent le ton de votre voyage.

Splitter Critters jouera sur iPhone et iPad et vous pouvez vous pré-inscrire pour le téléchargement maintenant.

Ceux qui recherchent quelque chose de plus plate-forme voudront consulter Dandara: Trials of Fear, un autre titre recevant le traitement «+». Ce jeu de plateforme 2D Metroidvania unique est plein de charme et peut être joué sur iPhone, iPad et Apple TV.

Bientôt disponible sur Apple Arcade : Dandara : Trials of Fear+ Le monde de Salt est au bord de l’effondrement. Préparez-vous à réveiller l’héroïne Dandara alors que vous cherchez la liberté dans ce jeu de plateforme mystifiant. Recevez un rappel quand il est disponible : https://t.co/iuokfBnVyO pic.twitter.com/A40krePzU0 – Apple Arcade (@AppleArcade) 9 novembre 2021

Le monde de Salt est au bord de l’effondrement. Les citoyens, autrefois des esprits libres, sont maintenant opprimés et isolés. Mais tout n’est pas perdu, car de cet éther de peur surgit une héroïne, une lueur d’espoir. Son nom est Dandara.

Les joueurs auront besoin d’un abonnement Apple Arcade de 4,99 $ par mois ou du pack Apple One pour jouer à ces titres. Ils seront également exempts de publicités et d’achats intégrés.

Si vous souhaitez améliorer votre expérience de jeu Apple Arcade, consultez notre liste des meilleurs contrôleurs de jeu pour les jeux mobiles.

Jouez !

Arcade aux pommes

Jeux illimités, prix unique

Apple Arcade propose plus d’une centaine de jeux premium et d’autres sont ajoutés régulièrement chaque semaine. Il y en a pour tous les goûts, et cela ne coûte que 5 $ par mois pour tout ce que vous pouvez jouer !

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.