Spock consolidera les classements mondiaux dans « Boxing Wednesday »

(Photo : fourni)

Víctor « Spock » ​​Méndez a cessé d’être une perspective prometteuse de la riche pépinière de boxe de Sonora, pour devenir une réalité et être le combattant vedette de la fonction spéciale « Boxing Wednesday » que 2M Box Promotions, Zanfer et Golden Boy Présent le lendemain 20 au Fairplay Club d’Hermosillo, au Mexique, est l’opportunité que vous attendiez de projeter votre carrière au niveau supérieur et de vous lancer directement dans les classements mondiaux.

« Spock » ​​Méndez (30-4-2, 22 ko’s) affrontera Miguel Ángel Rodríguez Vivanco (16-2-2, 7 ko’s) de Veracruz, un combattant avec une grande technique, vitesse et déplacement sur le ring, dans un 10- duel rond en super poids coq, qui aura le duel classique entre un fajador né solide, comme Méndez, et un boxeur avec style, technique, mouvements, feintes et combinaisons, comme Rodríguez.

Pour Méndez, ce sera la grande opportunité de s’imposer pleinement dans les classements mondiaux, en vedette dans une carte qui sera diffusée en direct, internationalement, par ESPN Knock Out, et devant un rival qui détient un championnat régional reconnu par Fecombox, une organisation approuvé par le WBC.

Qui est le Spock ?

Víctor Méndez a 28 ans et, dans son stade amateur, il a été médaillé de l’Olympiade nationale représentant Sonora. Il a fait ses débuts en boxe professionnelle en avril 2011, faisant de lui un vétéran avec 10 ans d’expérience.

Dans son combat numéro 22, avec un record de 19 victoires et 2 nuls, il a perdu son invaincu de manière controversée, tombant par décision partagée à un boxeur moins expérimenté, comme Jesús Serrano, cependant, le combat était à Nogales, et Serrano est nogalense.

Les trois autres défaites qui apparaissent sur son dossier étaient contre des rivaux d’élite et dans des combats très compétitifs.

En août 2014, il est tombé par décision partagée, dans un autre résultat controversé, face à Luis « Pantera » Nery, bien que cette fois le combat ait eu lieu à domicile, à Hermosillo. En novembre 2015, il s’est rendu aux Philippines et est tombé par décision partagée face au local Arthur Villanueva, triple prétendant au championnat du monde. Et en décembre 2018, à Carson, il a été battu en 7 rounds par Juan Francisco « Gallo » Estrada, dans un duel jusqu’alors très disputé.

Cette année, il a remporté des victoires par élimination directe contre Eduardo Márquez, un adversaire avec 16 victoires, et Efraín Pérez, un combattant avec 19 victoires à son palmarès.

Maintenant, on mesurera Miguel Ángel Rodríguez, un combattant avec 16 victoires, qui dès qu’il a reçu la proposition d’affronter « Spock » ​​Méndez, il l’a acceptée immédiatement, car il prétend avoir le style, la motivation et la préparation pour se présenter à son rival, et remporter la victoire la plus importante de sa carrière.

Fonction multi-étoiles

La confrontation entre Víctor Méndez et Miguel Ángel Rodríguez aura un soutien solide et attrayant, avec trois autres combats de co-star. Alexis « Éxito » Bastar (18-1-1, 9 ko) affronte Ismael « Azulito » Ramírez (13-1-0, 9 ko) à 8 rounds en Super coq. Eduardo « Koreano » Ramírez (18-1-3, 13 ko) affrontera Alexis Ruiz Soto (13-7-1, 5 ko) en 8 manches chez Super Bantamweight. Et dans un combat féminin très séduisant, dans le cadre de la commémoration du mois de la prévention du cancer du sein, la prétendante au championnat du monde Sulem Urbina (12-2-0, 2 ko’s) rentre chez elle pour être mise à l’épreuve par la Mexicaine Tania Itzel « Zoka ». » García (6-6-0) à 8 manches en poids mouche.

La fonction télévisée s’ouvrira par un duel de fajadores, entre le local José « Langosta » López (7-4-3, 6 ko) et le Durango Fidel « Sugar » Castro (7-2-0, 3 ko) à 6 tours en poids plume.

La fonction sera accessible au public, conformément aux protocoles de prévention et de santé des autorités sanitaires d’Hermosillo et de la Sonora Box Commission.

Les billets sont disponibles sur la plateforme superboletos.com, et personnellement, sur le lieu de l’événement lui-même, le Fairplay Club d’Hermosillo, ainsi qu’au Coliseo Boxing Club et Deportes Navarro.