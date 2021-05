“Spock” réapparaît samedi à 2M à Guaymas

Victor Mendez

MEXIQUE – Víctor «Spock» Méndez mettra fin à une pause de plus de deux ans dans sa carrière, et réapparaîtra ce samedi, à Guaymas, lors de la soirée «Gala de boxe à Miramar» qui sera présentée par 2M Promotions, avec une diffusion internationale sur ESPN Knockout, et au niveau régional sur Telemax. Mendez (28-4-2, 20 ko) affrontera 8 rounds en poids coq, Eduardo «Emperador» Märquez, né à Monterrey (19-8-1, 11 ko’s), dans un duel ce choc et beaucoup d’action sont attendus.

Mendez ne s’est pas battu depuis décembre 2018, quand il a été éliminé en 7 rounds par Juan Francisco «Gallo» Estrada, dans un combat sans titre à Carson.

Son rival, l ‘”Empereur” Márquez, est un combattant expérimenté qui aime l’échange de coups, donc le choc des styles contre “Spock” devrait se traduire par un combat d’émotions constantes.

Le duel Méndez-Márquez soutiendra la fonction qui sera jouée par le duel capital entre Eduardo «Pupo» Palomares (14-3-1, 5 ko) et Alan «Malagueño» Salazar (15-7-0, 5 ko’s) à 10 rounds au Super Bantamweight,

Et dans le combat co-star, le chouchou de la maison, Eduardo «Koreano» Ramirez (17-1-3, 11 ko) affrontera 8 rounds en Supergallo, avec le Chihuahuan Jesús «Topito» Gómez (13-3-0 , 10 ko’s) dans un duel pouvoir-puissance, entre deux espoirs qui ont la même grande boxe, et qui ont frappé les deux poings.

Autre espoir solide qui a fortement attiré l’attention, Yudel Reyes de Monterrey (12-0-0, 3 ko’s) aura un test difficile contre Moises «Profeta» Caro du Mexique (8-0-2, 5 ko’s) dans un match invaincu. à 8 coups en poids mouche léger.

Et dans les duels internationaux, une jeune promesse américaine affrontera un Mexicain avec une grande expérience et une toile bien parcourue. Le Californien Evan Sánchez (8-0-0, 6 ko) risquera son match invaincu contre Héctor Velázquez de Tijuana (56-31-3, 38 ko), dans un duel poids welter de 6 rounds.

Par ailleurs, le Français Jordan Tomasini (1-0-0, 1KO) rencontrera Jesús Montes (1-1-0, 1KO) d’Hermosillo en 4 rounds chez Lightweight, avec la participation de solides promesses de la boxe sonoraise, comme Noé Robles, Jesús «Jibarito» Ortega, Rodolfo «Soldado» Carbajal et Yahir Adame.

Semaine d’activité

La conférence de presse finale pour présenter officiellement la fonction aura lieu ce jeudi, à partir de 12h00, à l’hôtel Armida. Le contrôle médical et la cérémonie de pesée sont prévus le vendredi, à partir de 11h00, dans le même hôtel hôte. La fonction que 2M Promotions présentera ce samedi, dans la passerelle Miramar, débutera à 17h00.