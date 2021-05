Marvel et Sony livreront l’histoire de Spider-Man la plus excitante réalisée à ce jour plus tard cette année, et ce n’est possible que parce que les étoiles sont enfin alignées pour soutenir cette nouvelle histoire. Tout d’abord, Spider-Man 3 fait partie du MCU, qui donne au film accès à un univers bien plus riche que tout ce que Sony a fait seul. C’est un univers qui a grandi sur le dos d’autres héros Marvel plutôt que sur le super-héros sympathique du quartier. Marvel a également profité de l’arrivée de Peter Parker, intégrant parfaitement le personnage dans la machine bien huilée des Avengers.

Cela nous amène à la deuxième raison pour laquelle No Way Home sera si différent de ce que Sony a fait dans le passé, le fantastique cliffhanger Far From Home qui a chuté pendant le générique du film: Le monde sait qui est Peter Parker pour la première fois.

Et le dernier mais non le moindre, ce sera excitant à cause du secret le moins bien gardé de l’histoire du MCU jusqu’à présent, un spoiler No Way Home impossible à éviter car tout le monde en parle. Spider-Man 3 sera une histoire multivers qui reliera tous les vieux films de Sony Spider-Man. Plus important encore, le film fera progresser l’un des prochains scénarios importants du MCU, le multivers. Désormais, une nouvelle fuite indique que le film offrira également la scène emblématique que les fans de Spider-Man attendent. Avant de poursuivre votre lecture, cependant, vous devez savoir que quelques spoilers suivent ci-dessous.

Les histoires multivers permettront aux personnages de rencontrer leurs alter ego à partir de différentes chronologies, ce que nous avons déjà expérimenté dans Avengers: Fin de partie. La scène de combat Cap contre Cap est un excellent exemple de ce qui sera possible dans le multivers du MCU.

Incidemment, Endgame nous a également expliqué comment des personnages comme Iron Man et Black Widow pourraient reprendre vie après leur mort héroïque. Nous pourrions obtenir des versions alternatives comme les nouveaux Loki et Gamora qui ont été introduits dans Endgame. Et, bien sûr, nous avons déjà rencontré une version alternative d’un personnage essentiel du MCU dans le même film. Le Thanos que les Avengers combattent et battent dans la scène de guerre culminante d’Endgame est un méchant qui atteint la Terre à partir du passé d’une chronologie différente. Thor avait déjà tué Thanos de la chronologie principale bien avant.

Spider-Man 3 proposera trois versions différentes de Spider-Man. Il y a le protagoniste, Peter Parker de Tom Holland. Il sera rejoint par Tobey Maguire et Andrew Garfield, les deux acteurs reprenant leurs rôles de Spider-Man des films Spider-Man de Sony qui ne font pas partie du MCU. C’est le grand «secret» de No Way Home que Marvel et Sony essaient désespérément de dissimuler, même s’il existe de nombreuses preuves que les trois Spider-Men seront dans le film.

Le secret est peut-être révélé, mais Spider-Man 3 sera toujours incroyablement excitant. Nous n’avons aucune idée de ce qui s’est passé dans le MCU pour que les autres Spider-Men se répandent dans la chronologie principale et nous ne savons pas comment tout cela sera résolu. Bien sûr, ce sera également incroyable de voir les trois personnages de Spider-Man se rencontrer.

Si vous espériez que Marvel et Sony pourraient inclure ce mème de pointage emblématique de Spider-Man dans le film, vous devez savoir que votre souhait pourrait se réaliser. C’est d’après Andy Signore, qui a appris qu’une «version réelle» de la scène a été filmée.

Selon Signore, ce sont Tobey et Tom qui se rencontrent en premier, Garfield arrivant plus tard. C’est absolument l’œuf de Pâques que nous attendons d’un film d’action en direct de Spider-Man, et les fans de Marvel deviennent déjà fous sur les réseaux sociaux en prévision de cette scène.

L’image de deux Spider-Men se pointant l’un vers l’autre est l’un des mèmes les plus reconnus et s’intègre parfaitement dans une histoire multivers, même si les deux Spider-Men de cette image ne sont pas les deux versions de Peter Parker. Dans l’image, l’un des deux personnages est Peter et l’autre est un imitateur que Spider-Man capture rapidement. Voici toute l’histoire de la scène qui inspire des mèmes comme celui-ci:

Que la scène de pointage de Spider-Men soit réelle ou non, No Way Home sera probablement le film le plus excitant de l’année en ce qui concerne l’histoire globale de MCU. Spider-Man 3 devrait sortir le 17 décembre, avec une première bande-annonce qui devrait arriver dans les semaines à venir.

