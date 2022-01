Spoiler ‘The 355’ Ce n’est pas la fin | REGARDEZ

(de gauche à droite) Graciela (Penélope Cruz), Khadijah (Lupita Nyong’o), Marie (Diane Kruger) et Mason « Mace » (Jessica Chastain) dans The 355. Photo : Robert Viglasky/Universal Pictures

*Heureusement, ma première critique de film pour 2022 est « Le 355. » Il s’agit de femmes féroces qui sauvent le monde d’une menace mortelle. Mon préféré est le kickass Marie (Diane Kruger). Décrit dans les notes de production : « Aussi intrépide que Mace (Jessica Chastain) et encore plus meurtrière, Marie est un agent de longue date du Bundesnachrichtendienst, la réponse de l’Allemagne à la CIA. Mace est un vétéran militaire et un agent de la CIA expérimenté qui ne reculera devant rien pour atteindre ses objectifs et terminer chaque mission.

Le spoiler du groupe et le moins préféré, pour moi le moins, est la femme pleurnicharde Dr. Graciela Rivera (Penelope Cruz). Nous savons tous que les mères sont des nourrices et donneront toujours la priorité à leurs enfants. Mais devons-nous avoir des int percés dans nos têtes dans un film d’espionnage ? C’est un film fantastique les gars, pour crier fort ! Le Dr Rivera vérifie toujours avec son mari pour s’assurer que les enfants font ce qu’ils sont censés faire. A été Arnold Schwarzenegger toujours vérifier avec Jamie Lee Curtis Pour voir si Eliza Dushku faisait ce qu’elle devait dans « Vrais mensonges? » Non!

Dressed to kill (Lr) Graciela (Penélope Cruz), Mason « Mace » (Jessica Chastain), Khadijah (Lupita Nyong’o) et Marie (Diane Kruger) dans Les 355, co-écrit et réalisé par Simon Kinberg.

Un autre point à retenir est l’utilisation intensive des sous-titres. Avant de regarder le film, je ne me suis pas inscrit à une séance de lecture. Je ne critique pas les films étrangers pour cette raison même. Il est impossible d’obtenir les nuances et les expressions faciales des acteurs lorsque vous lisez.

(Lr) Larry Marks (John Douglas Thompson, dos à caméra), Graciela (Penélope Cruz), Mason « Mace » (Jessica Chastain), Khadijah (Lupita Nyong’o) et Marie (Diane Kruger) dans The 355. Crédit : Universal Des photos

La toujours incroyable Lupita Nyong’o (Khadija Adoyo) rend possible la mission du groupe. Hacker extrêmement talentueux et esprit très brillant, Khadijah a fait son temps en tant qu’agent du MI6, elle connaît donc bien le monde de l’espionnage. Après avoir pris sa retraite du MI6, Adoyo est devenu un entrepreneur en technologie. Mais c’était une évidence lorsque son amie, Mace, est venue un appel et a demandé son aide pour sauver le monde.

« The 355 », bien que cliché avec des dialogues banals, est un film familial amusant avec des images féminines fortes. Ne pas se fier au sexe gratuit, à la nudité et aux bombes F dans un monde où l’intelligence se détériore et les valeurs en décomposition, est la seule raison pour laquelle « The 355 » devrait être applaudi.

Dirigé par Simon Kingberg, la Images universelles sortie en salles maintenant, met également en vedette la co-vedette de Lupita Nyong’o dans « Panthère noire, » Sébastien Stan, Edgar Ramirez, et John Douglas Thompson.

