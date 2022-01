Spoilers à domicile et à l’extérieur : qui survit après que la figure ait déclenché une attaque ?

(Photo : Canal 5)

Tout le travail acharné de Martha (Belinda Giblin) et Roo (Georgie Parker) s’est concrétisé à Salt, car leur événement de collecte de fonds pour une œuvre caritative s’avère extrêmement populaire. Cependant, alors que les invités se promènent dans leurs plus belles tenues, une silhouette mystérieuse a d’autres idées pour la nuit, se présentant au Surf Club dans une combinaison HAZMAT.

Martha commence à se sentir un peu faible, mais après s’être assise un moment, elle s’en débarrasse – elle a probablement bu trop de champagne. Irene s’assoit à côté d’elle et commence également à se sentir mal – les deux femmes ignorent complètement que des produits chimiques s’infiltrent par les évents directement au-dessus de leur tête.

Les yeux de détective acérés de Cash (Nicholas Cartwright) repèrent bientôt une vapeur provenant des évents et il dit à tout le monde dans le bar de rester à l’écart d’eux. Réalisant immédiatement quelle est la situation, il dit à Mackenzie (Emily Weir) de composer un appel d’urgence et de faire venir une équipe HAZMAT afin que tout le monde puisse être décontaminé.

Tout le monde est enfermé dans Salt – laissant Justin (James Stewart) et Jasmine (Sam Frost) sur le balcon, confus quant à la raison pour laquelle tout le monde panique à l’intérieur du bâtiment. L’équipe HAZMAT se présente et localise Tane (Ethan Browne), l’amenant immédiatement à l’extérieur vers les secouristes.

Sans hésiter, Jasmine et Logan (Harley Bonner) passent à l’action pour lui sauver la vie, sans se soucier du fait qu’ils s’exposent à un risque de contamination.

Pendant ce temps, le rassemblement à l’intérieur de Salt s’aggrave lentement – ​​Alf (Ray Meagher) demande de l’aide pour sa femme alors que l’état de Martha se détériore et Irene lutte contre son exposition aux vapeurs.

Puis Léa (Ada Nicodemou) s’évanouit de l’air toxique – les services d’urgence arriveront-ils à temps pour sauver tout le monde ?

