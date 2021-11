Spoilers à la maison et à l’extérieur: relations douteuses, triangles amoureux et emplois de rêve

(Photos : Canal 5)

Cette semaine sur Home and Away, Theo (Matt Evans) fait des vagues dans la baie alors qu’il charme les dames – en particulier Chloé (Sam Barrett), qui indique clairement qu’elle a un petit ami. Cela n’arrêtera pas le neveu de Leah (Ada Nicodemou), car il continue de trouver des moyens de passer du temps avec elle. Lorsque Ryder (Lukas Radovich) ne se présente pas pour l’aider avec les livraisons, Theo propose de l’aider – acceptera-t-elle ?

Ailleurs, Mia (Anna Samson) réalise à quel point Ari (Rob Kipa-Williams) pourrait avoir des problèmes si son accord douteux pour nettoyer l’argent qu’elle a produit pour l’achat du gymnase tourne mal. Ari refuse de la laisser l’accompagner à la réunion, et elle attend nerveusement le résultat à la maison. Cependant, il s’avère qu’il ne sera pas seul…

Pendant ce temps, Bella (Courtney Miller) remarque que Mackenzie (Emily Weir) et Dean (Patrick O’Connor) deviennent trop dépendants l’un de l’autre et suggère que Ziggy (Sophie Dillman) devrait être à nouveau là. Mackenzie finit par comprendre et appelle la petite amie de son frère – mais quand elle revient à la baie, Dean fait rapidement comprendre qu’elle n’est pas la bienvenue…

Voici ce qui se passe pour la semaine commençant le lundi 1er novembre…

Ryder se débat pendant que Theo clarifie ses intentions avec Chloé

Le nouveau venu Theo, le neveu de Leah, a rapidement pris un coup de foudre pour Chloé et allume régulièrement le charme pendant qu’elle travaille au Diner – malgré le fait qu’elle lui ait dit qu’elle avait un petit ami. Lorsque Ryder se présente pour l’aider à préparer ses repas le soir, Theo se moque du gars devant lui et dit à Chloé qu’elle peut faire mieux. Chloé le remet rapidement à sa place, mais au matin, elle attend que Ryder vienne la chercher pour les livraisons et il est introuvable. Théo arrive dans sa voiture et propose de l’aider en son absence – acceptera-t-elle ?

Justin et Leah livrent de dures vérités à Theo

Depuis l’arrivée de Theo à la Baie, Justin se méfie de l’homme qui enroule si facilement Leah autour de son petit doigt. Quand il rentre à la maison grièvement blessé, Justin ne croit pas son histoire sanglante d’avoir été attaqué dans sa voiture pendant une minute. Il emmène Theo faire une promenade et lui apprend la vérité – il s’est fait frapper pour se venger de l’arnaque à l’assurance. Malgré le mensonge, Justin décide de l’aider pour le bien de Leah et lui propose un travail au garage. Theo va immédiatement voir Leah et lui dit de ne pas demander à son petit-ami de l’aider, mais Leah s’empresse de lui revenir dessus et de lui livrer des vérités dures auxquelles il ne s’attendait pas…

Mia se rend compte du niveau de problème dans lequel elle a placé Ari

Mia a récemment produit un tas d’argent pour payer le gymnase qu’elle veut acheter avec Ari – cependant, cela vient de la cachette d’argent qu’Ari a volé lors du vol à main armée pour lequel il a été envoyé. Sachant que Mia veut assurer leur avenir, Ari décide de replonger dans le monde souterrain et de conclure un accord louche pour nettoyer l’argent. Tane le met en garde contre cela, mais l’esprit d’Ari est fixé. Alors qu’il se prépare à partir, Mia se rend compte de la quantité d’ennuis dans laquelle elle l’a potentiellement placé. Une fois qu’il est parti, Mia ne peut s’empêcher de se demander : reviendra-t-il ?

Les mondes de Tori et Christian bouleversés par une offre d’emploi de rêve

Tori et Christian attendaient nerveusement le résultat de son entretien avec un panel par appel vidéo pour son emploi de rêve à Londres. Après quelques jours tendus, elle reçoit l’e-mail qu’elle attendait : le travail est à elle ! Cependant, l’excitation des couples est rapidement tempérée par la prise de conscience que le poste commence dans seulement deux semaines. La réalité les frappe lorsqu’ils pensent à tout ce qui doit être fait – pas seulement terminer leur vie dans la baie et dire au revoir à leur famille et à leurs amis, mais se marier dans un peu plus d’une semaine ! Peut-ils le retirer?

Nikau et Bella reprennent le magasin de planches de Dean pendant qu’il récupère

Nikau et Bella ont été laissés pour compte dans leur vie et prennent le temps de discuter de leurs prochaines étapes. Nikau en particulier a vu comment sa famille avance et se rend compte qu’il doit faire de même. Pendant leurs déplacements, le duo rencontre Ryder, qui est stressé et surmené alors qu’il essaie de garder le Board Shop à flot pour Dean. Ils sont surpris de voir qu’il fait de la publicité pour son remplaçant – mais l’offre d’emploi suscite une idée pour Nikau, et Bella est surprise de retourner plus tard au Surf Club, de voir son petit ami diriger le magasin…

Mackenzie va dans le dos de Dean pour ramener Ziggy à la maison

Quand Bella va rendre visite à Dean, elle voit que Mackenzie l’attend pieds et poings. Réalisant que leur nouvelle relation est malsaine, elle interroge Mackenzie et demande où se trouve Ziggy. Elle demande également à Dean pourquoi il n’a pas vu Jai et apprend à quel point les frères et sœurs sont devenus co-dépendants. Après un amour dur, Bella parvient enfin à joindre Mackenzie et elle se rend compte qu’il est temps de franchir le pas et de dire à Ziggy de rentrer à la maison.

Cependant, Dean ne s’attend pas à ce que sa petite amie revienne si tôt, alors il est surpris de la voir à l’extérieur du gymnase le lendemain matin – même si Ziggy avait l’impression que c’était lui qui l’avait rappelée…

Jasmine envisage de faire passer sa relation avec Cash au niveau supérieur

Jasmine et Cash profitent de leur nouvelle relation, mais ils sont confrontés à l’amour intensément physique de Mackenzie et Logan alors qu’ils passent devant le couple sur la plage et sont obligés de les voir s’embrasser fortement. Jasmine demande si Cash est satisfait de leurs progrès et il la rassure que tout va bien.

Cependant, Felicity taquine Jasmine plus tard au déjeuner sur la lenteur de leur relation, ce qui amène Jasmine à se demander si elle doit faire le premier pas elle-même.

Après avoir parlé davantage avec Felicity, un plan commence à se développer…

