Spoilers Bachelorette: Quelle est la prochaine étape pour Karl Smith après la décision dramatique de Katie Thurston

Spoilers à venir pour l’épisode 3 de La bachelorette La saison 17 et la prochaine saison 7 de Baccalauréat au paradis.

Saison 17 de La bachelorette n’a pas perdu de temps à générer du drame, avec des hommes en lice pour Katie Thurston‘s coeur pour les mauvaises raisons, déroutant la principale dame et bouleversant les cocktails. Cela dit, Thurston n’a pas perdu de temps à dire au revoir à la source d’une grande partie du drame du début une fois que le reste des hommes de la maison a clairement indiqué où ils se tenaient, et elle a dit au revoir à Karl Smith au début de l’épisode 3. Mais les spoilers révèlent que ce dernier épisode de The Bachelorette n’était pas la fin de son voyage Bachelor Nation.