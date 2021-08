Spoilers de Big Brother 23 : qui sera probablement expulsé de la semaine 6

L’exposition du barbecue pourrait-elle sauver Britini D’Angelo ?

Beaucoup de fans de Big Brother peuvent penser que l’exposition de The Cookout pourrait être la grâce salvatrice de Britini D’Angelo, mais ce n’est pas vrai. Même si Alyssa Lopez, Sarah Beth Steagall, Derek Xiao et Claire Rehfuss ont tous découvert The Cookout avant le vote et ont collectivement accepté d’essayer de sauver Britini, le mieux qu’ils puissent faire est de forcer un vote à égalité avec l’alliance Cookout opposée. Cela signifierait que Kyland Young romprait l’égalité en tant que HOH et renverrait évidemment Britini chez lui.