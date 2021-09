Spoilers de Big Brother 23 : qui sera probablement expulsé de la semaine 8

in

Avertissement! Ce qui suit contient des spoilers des flux en direct de Big Brother en date du mercredi 1er septembre. Lisez à vos risques et périls !

La saison 23 de Big Brother est entrée dans la dernière ligne droite, et les prochaines semaines nous donneront une bonne idée de qui dans la maison a actuellement une chance légitime de gagner 750 000 $. Bien sûr, quelqu’un actuellement dans la maison verra son sort décidé le plus tôt possible, car Kyland Young ou Sarah Beth Steagall se rendront à la maison du jury jeudi.