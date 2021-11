Spoilers de Coronation Street: Asha bannit Kelly de Weatherfield

Asha n’est pas prête à pardonner à Kelly (Photo: ITV)

Asha Alahan (Tanisha Gorey) montrera à Kelly Neelan (Millie Gibson) qu’elle n’a pas l’intention de lui pardonner de sitôt car elle la bannira de Coronation Street.

Après une nuit dans l’embrasure d’un magasin, Kelly entre dans le hall d’un hôtel pour recharger son téléphone.

De retour à l’endroit où elle a passé la nuit, Kelly est écœurée de se rendre compte que ses affaires ont été volées.

Pendant ce temps, au n°7, Dev (Jimmi Harkishin) et Asha persuadent un Aadi (Adam Hussain) réticent de les rejoindre pour le déjeuner, ignorant totalement que Kelly essaie de l’appeler.

Sans autre option, Kelly retourne à l’hôtel et frappe à la porte de la chambre de l’étranger Alan.

Plus tard, Kelly s’approche du n°7, mais est dévastée d’entendre Asha dire à Aadi qu’elle n’est pas la bienvenue dans la rue.

https://www.youtube.com/watch?v=EklK1NEC2fA

Kelly appelle Aadi et lui dit qu’il y a eu un changement de plan et qu’elle va rester chez sa maman.

Aadi reste méfiante, mais où va rester Kelly ?

Si elle est incapable de demander de l’aide à ses anciens amis, à quel point les choses vont-elles mal tourner pour elle ?

Si vous avez un feuilleton ou une histoire télévisée, une vidéo ou des images, contactez-nous en nous envoyant un e-mail à soaps@metro.co.uk – nous aimerions avoir de vos nouvelles.

Rejoignez la communauté en laissant un commentaire ci-dessous et restez à jour sur tout ce qui concerne les savons sur notre page d’accueil.

La Newsletter Savons

Comprend du contenu exclusif, des spoilers et des interviews avant qu’ils ne soient vus sur le site. En savoir plus «

Lien source

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();