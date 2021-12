Spoilers de Coronation Street: Boss révèle le combat le plus idiot du savon

Poings festifs ce Noël sur les pavés (Photo: ITV)

Coronation Street a été le foyer de nombreuses querelles légendaires au fil des ans, et les résidents qui y vivent ne sont certainement pas étrangers à quelques coups de poing !

De l’affrontement emblématique de Bet Lynch et de Rita Sullivan à la rivalité de stylos empoisonnés d’Elsie Tanner et Era Sharples, la rue éponyme a connu son lot de confrontations.

Si vous êtes un fan des querelles légendaires du feuilleton ITV, vous serez heureux de savoir qu’il y en a un autre en réserve pour cette saison des fêtes, avec le patron Iain Macleod le qualifiant de combat « le plus stupide » qu’il ait jamais vu !

‘[Christmas] a l’un des combats les plus idiots que j’ai jamais vu ! il a dit Metro.co.uk.

«Je l’ai regardé quand je ne me sentais pas très festif et à la fin, j’avais une boule en forme de tarte hachée dans la gorge. J’ai eu des larmes de joie, pas de misère, juste une chose glorieuse.

Considérez-nous comme intrigués !

La question est : qui va s’affronter sur les pavés en cette période des fêtes !

Vous n’aurez qu’à attendre et voir!

Taquinant ce que les téléspectateurs peuvent attendre d’autre de ce prochain Noël, Iain a ajouté: « C’est assez joyeux en fait.

«Il existe une tradition selon laquelle les savons deviennent sombres et gothiques et nous y avons déjà trempé les orteils, mais il s’agit d’un Noël traditionnel de Corrie.

Plus : Savons



«C’est drôle, idiot, a une ambiance communautaire, réconfortante. Il y a plus de sentiment de proximité – Noël dernier était beaucoup plus strict. Cette année est axée sur la famille et joyeuse.

Nous pouvons à peine attendre!

Coronation Street est diffusé les lundis, mercredis et vendredis à 19h30 et 20h30 sur ITV.

Si vous avez un feuilleton ou une histoire télévisée, une vidéo ou des images, contactez-nous en nous envoyant un e-mail à soaps@metro.co.uk – nous aimerions avoir de vos nouvelles.

Rejoignez la communauté en laissant un commentaire ci-dessous et restez à jour sur tout ce qui concerne les savons sur notre page d’accueil.

La Newsletter Savons

Comprend du contenu exclusif, des spoilers et des interviews avant qu’ils ne soient vus sur le site. En savoir plus «

Lien source

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();