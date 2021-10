Spoilers de Coronation Street: Corey arrêté alors que Seb obtient justice?

Enfin? (Photo : ITV)

Le temps presse pour Corey Brent (Maximus Evans) dans Coronation Street alors que le tueur commence à réaliser que les murs se referment sur lui.

En arrivant, Nina (Mollie Gallagher) dit à Abi (Sally Carman) qu’ils ont trouvé les vêtements ensanglantés de Corey de la nuit de l’attaque.

Les vêtements faisant l’objet d’un examen médico-légal, Corey demande à Stu de lui remettre le contenu du sac à dos, mais le sans-abri feint son ignorance.

Pendant ce temps, Abi rentre chez lui pour être confronté à Debbie (Sue Devaney) et Jack, qui sont au courant de son plan pour assassiner Corey.

Debbie donne un ultimatum à Abi – éloignez-vous de Kev (Michael Le Vell) et du mariage, ou elle lui dira tout sur l’arme et la lettre.

Pris au milieu, Abi est obligée de parler à Kevin de l’argent volé, d’acheter une arme à feu et de son plan pour tuer Corey.

Kevin dit à Abi de le rencontrer à l’hôtel où il l’attendra pour l’épouser.

https://www.youtube.com/watch?v=92OTSh1J5pk

Alors que Kevin et Jack attendent sur le lieu du mariage, ils sont interrompus par Nina, qui révèle qu’elle a reçu un appel de DS Swain, ils rouvrent l’affaire et prévoient d’arrêter Corey.

Mais Corey sera-t-il retrouvé ?

Ou s’échappera-t-il avant d’être arrêté pour le meurtre de Seb ?

