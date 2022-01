Spoilers de Coronation Street : Craig découvre la vérité sur la mort de Ted ?

Que fera Craig ? (Photo : ITV)

La mort du vieillard Ted a laissé Emma Brooker (Alexandra Mardell) et Faye Windass (Ellie Leach) chancelante dans Coronation Street, mais il pourrait y avoir plus de problèmes pour le couple, alors que Craig Tinker (Colson Smith) enquête.

Faye a renversé Ted lors de la double facture du feuilleton ITV de lundi (3 janvier), alors qu’elle ramenait une Emma éméchée de sa fête du réveillon du Nouvel An.

Ted allait bien au début, et il a même invité le duo de pavés dans son appartement pour une tasse de thé, mais des événements tragiques se sont ensuivis.

Avec les mots d’avertissement d’Imran Habeeb (Charlie de Melo) dans sa tête, Emma a décidé de retourner à l’appartement pour voir Ted et s’excuser une fois de plus.

Mais ils l’ont trouvé mort dans son fauteuil !

Les filles ont par la suite juré de garder secret ce qui s’était passé le jour en question, et elles ont procédé au nettoyage de l’appartement, en supprimant toute trace d’elles-mêmes.

Mais leur secret est-il en sécurité ?

Apparemment non, car Craig sort courir dans les scènes à venir et se fait une entorse à la cheville. Tyrone Dobbs (Alan Halsall), cependant, a la solution parfaite – du moins le pense-t-il ! – alors qu’il prête à Craig une béquille appartenant à Ted !

Faye aide plus tard Craig à entrer dans l’appartement, mais elle est horrifiée lorsqu’elle découvre qu’il utilise la béquille de Ted.

Plus : Savons



Craig, quant à lui, devient curieux, alors qu’il étudie les initiales gravées dans la béquille.

Emma et Faye partagent un regard inquiet. Leur secret est-il sur le point d’être dévoilé ?

A regarder : le lundi 10 janvier à 19h30 sur ITV.

Si vous avez un feuilleton ou une histoire télévisée, une vidéo ou des images, contactez-nous en nous envoyant un e-mail à soaps@metro.co.uk – nous aimerions avoir de vos nouvelles.

Rejoignez la communauté en laissant un commentaire ci-dessous et restez à jour sur tout ce qui concerne les savons sur notre page d’accueil.

