Spoilers de Coronation Street: Craig emprisonne sa petite amie Faye pour meurtre?

Suite à l’accident de voiture dans lequel Faye Windass (Ellie Leach) et Emma Brooker (Alexandra Mardell) ont écrasé un vieil homme dans Coronation Street, les deux femmes ont gardé sa mort secrète. Faye est terrifiée à l’idée que si son rôle dans l’accident est découvert, elle sera renvoyée directement en prison.

La conscience d’Emma a eu raison d’elle et elle a téléphoné anonymement à la police, disant qu’elle était inquiète pour son voisin, Ted. Cela a conduit la police – y compris Craig (Colson Smth) à découvrir le corps de Ted dans son appartement – ​​et Craig a révélé que la médecine légale chercherait des indices dans l’appartement.

Cela a fait paniquer Faye lorsqu’elle a réalisé qu’elle avait perdu un faux ongle dans l’appartement de Ted.

Avec des fissures qui s’ouvrent dans le pacte d’Emma et Faye, ce n’est pas le bon moment pour Craig d’annoncer que lui et Faye emménagent dans le salon avec Emma et Tyrone.

Comment Craig réagirait-il s’il découvrait ce que Faye avait fait ? Ellie Leach pense qu’il serait très en conflit. « Au cours des années précédentes, il a tout fait pour protéger Faye », explique-t-elle. «Ils ont suspendu leur relation pour qu’il puisse se concentrer sur sa carrière. Parce qu’il fait le bien, je pense qu’il voudrait se tenir aux côtés de Faye, mais c’est aussi un policier. Ce serait une situation très délicate.

Maintenant que la police a découvert le corps de Ted et que sa béquille s’est retrouvée dans le coffre de la voiture de Tim (Joe Duttine), il semble que ce ne soit qu’une question de temps avant que la vérité éclate. « Cela pourrait certainement s’effondrer », dit Ellie. « Ce sera un travail difficile et Craig posera des questions. »

Mais quand il obtiendra les réponses aux questions, soutiendra-t-il sa petite amie – ou sera-t-il celui qui renverra Faye directement en prison ?

