Spoilers de Coronation Street: Crise des enfants disparus alors que Joseph disparaît

Une urgence (Photo: ITV)

Chesney Brown (Sam Aston) est sur le point de faire face à une énorme crise dans Coronation Street lorsque son jeune fils Joseph disparaît, après avoir eu l’impression qu’il était deuxième derrière les quads.

Chesney et Gemma (Dolly Rose Campbell) continueront à trouver les bébés au centre de leur attention et ils oublient un peu à quel point cela doit avoir un impact sur Joseph.

Mais ils le regretteront quand le jeune disparaîtra.

Le producteur Iain MacLeod a déclaré à Metro.co.uk : » J’aime beaucoup cette famille, pour de nombreuses raisons. Nous n’avons pas vu les quads autant que nous l’aurions souhaité, il semble que nous pouvons maintenant examiner cette maison. Joseph est sensible et a une tragédie en arrière-plan – il est essentiellement dans le débarras pendant que les quads sont prodigués.

«Il y a aussi des dégâts financiers, cinq bouches à nourrir, c’est punitif. Joseph a une vie familiale instable qui le pousse à s’enfuir.

«Il y a une panique généralisée et cela conduit à une histoire différente pour une autre famille. Il ne sera pas arraché – beaucoup plus de vulnérabilité. Ce n’est pas le nouveau David Platt et c’est vraiment déchirant.

«Les familles élargies prennent des décisions terribles – Bernie pour un, fait un acte qui est pour les bonnes raisons mais amène les familles dans une querelle majeure. Cela fait que toute la rue regarde de côté la famille Brown et menace également l’amitié naissante avec Dev.

«Cela se transforme en une histoire qui verra une réintroduction dans le ménage qui constituera une autre menace.

«Il se passe beaucoup de choses, mais je pense que cette famille peut le gérer. Sam est un acteur mature mais c’est le mâle de la fille d’à côté, c’est un papa de tous les temps. Ses performances sont si émouvantes – la famille est au cœur de 2022.’ Mais récupéreront-ils Joseph et quelles en seront les ramifications ?

