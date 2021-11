Spoilers de Coronation Street: Debbie détruit Ray et révèle qu’il est un tueur

Il est temps de détruire Ray ? (Photo : ITV)

Ray Crosby (Mark Frost) fera un retour à Coronation Street dès que Debbie Webster (Sue Devaney) lui rendra visite en prison.

En 2019 et l’année dernière, Ray a secrètement commencé à acheter des propriétés sur Coronation Street dans le but de construire un nouveau développement hôtelier.

Au cours de ce scénario, Ray a soudoyé des membres du conseil et des équipes de développement, ainsi que du chantage et des mensonges aux résidents afin qu’ils puissent lui vendre leurs propriétés.

Ray a réussi à créer le gouffre dans le jardin de Platt et a manipulé David (Jack P Shepherd) pour qu’il vende sa maison.

Cela a amené la famille Platt à emménager dans l’un des hôtels de Ray et dans l’ancien domaine où Shona (Julia Goulding) vivait.

Ray est derrière les barreaux après que ses mensonges et sa tentative de viol de Faye Windass (Ellie Leach) aient été révélés.

Il y a quelques semaines, après l’effondrement du gouffre, Debbie a rappelé à David que Ray est techniquement responsable de la mort de Johnny (Richard Hawley) alors qu’il créait le gouffre.

https://www.youtube.com/watch?v=Vc0p3XB9KTk

À venir, après avoir découvert que Faye trouve la vie derrière les barreaux incroyablement difficile, Debbie rend visite à Ray et lui dit qu’à moins qu’il ne plaide coupable d’agression sexuelle, elle le dénoncera à la police pour la mort de Johnny.

Debbie rappelle à Ray qu’elle sait qu’il a payé Colin pour créer le gouffre et qu’il a jusqu’à la fin de la journée pour choisir entre une agression sexuelle ou un homicide involontaire.

Le plan de Debbie fonctionnera-t-il ?

