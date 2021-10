Spoilers de Coronation Street: Debbie menace de détruire Abi pour un secret

Le secret mortel d’Abi est révélé (Photo: ITV)

Debbie Webster (Sue Devaney) et Abi Franklin (Sally Carman) ne se sont jamais vraiment mis d’accord dans Coronation Street.

Lorsque Debbie est retournée à Weatherfield, elle n’a pas accepté que son frère Kevin (Michael Le Vell) entretenait une véritable relation avec Abi, convaincu que l’ancien toxicomane ne préparait rien de bon.

Malgré les craintes initiales de Debbie, elle s’est quelque peu réchauffée envers Abi, mais bientôt, elle a parfaitement le droit de s’inquiéter alors que Debbie découvre le plan d’Abi pour assassiner Corey (Maximus Evans).

Après avoir découvert que la police avait les vêtements ensanglantés de Corey la nuit du meurtre de Seb (Harry Visinoni), Abi laisse Jack avec Debbie et part.

Jack se confie à Debbie, disant qu’il craint qu’Abi ne cherche à tuer Corey.

Alors qu’Abi rentre chez elle, elle est confrontée à Jack et Debbie.

En lui montrant la lettre que Jack a trouvée, Debbie demande une explication.

Abi supplie Debbie et Jack de ne pas dire un mot à Kevin, mais Debbie lui lance un ultimatum : éloignez-vous de Kevin et du mariage, ou elle lui dira tout sur l’arme et la lettre !

https://www.youtube.com/watch?v=msm6ZOs8pTE

Que choisira Abi ?

Si Abi parle à Kevin de l’arme et de la lettre, comment réagira-t-il ?

Cet énorme secret pourrait-il être la cause de la fin de leur relation ?

