Spoilers de Coronation Street: énorme drame d’Imran après le choc sexuel d’Abi

Imran a tout gâché (Photo: ITV)

Oh Imran, tu as été un vilain garçon ! Coronation Street a confirmé qu’Imran Habeeb avait couché avec Abi Franklin (Sally Carman) la nuit du verdict du procès.

Mais l’acteur Charlie de Melo a insisté sur le fait que cela n’était pas né du confort ou de la luxure – mais de deux individus désespérément tristes qui se sont retrouvés dans un endroit sombre.

Cela dit, Charlie ne pardonne pas beaucoup à son alter ego.

Il a déclaré à Metro.co.uk: «Ils étaient tous les deux dans le pire espace libre possible de tous les temps. On m’avait prévenu bien à l’avance mais les contextes de tout ça, je ne les connaissais pas donc j’ai été vraiment choqué ! Cela signifiait que j’ai pu travailler davantage avec Sally Carman – après l’avoir regardée travailler, en particulier au cours de l’année dernière, j’ai eu la tête entre les mains comme : « Whaaat ! ? C’est extraordinaire !

«Elle est bien au-delà de moi, donc même être avec quelqu’un d’aussi bon – j’espère que cela déteint sur moi! Elle est incroyablement bonne !’

Alors qu’est-ce que cela signifie pour l’avenir? Charlie a mis en garde contre des problèmes majeurs à venir, auxquels nous aurions dû nous attendre.

Il a révélé: « En fait, je ne sais pas grand-chose sur ce qui va en sortir, mais d’après ce qui a été tourné, je suis vraiment satisfait de la dynamique de tout cela.

« Certaines personnes savent des choses et d’autres non, elles ont toutes les deux des trucs en tête et il y a des scènes très laconiques et tendues, sachant qu’à tout moment, l’autre pourrait faire exploser la révélation. C’est une menace permanente. C’est vraiment amusant à appréhender – c’est une autre performance dans une performance.’

Alors, Imran pourrait-il perdre la faveur des fans ? C’est vraiment inévitable…

Charlie sourit : « Je suppose qu’il le sera ! C’est une chose vraiment charmante chez les téléspectateurs; cela demande beaucoup d’engagement et d’amour pour regarder trois heures de l’émission par semaine. Ils vous ont adopté chez eux, donc si le personnage trahit alors leur confiance, cela peut créer une réponse assez intéressante !

« J’espère qu’il y aura des réactions négatives car cela montre que les gens s’en soucient – ​​je serai le premier à dire qu’il a été un con ! Je pense que l’époque où je me faisais frapper par des vieilles dames avec des parapluies est révolue, mais je garderai mon masque pour le prévisible juste au cas où !

Si vous avez un feuilleton ou une histoire télévisée, une vidéo ou des images, contactez-nous en nous envoyant un e-mail à soaps@metro.co.uk – nous aimerions avoir de vos nouvelles.

Rejoignez la communauté en laissant un commentaire ci-dessous et restez à jour sur tout ce qui concerne les savons sur notre page d’accueil.

La Newsletter Savons

Comprend du contenu exclusif, des spoilers et des interviews avant qu’ils ne soient vus sur le site. En savoir plus «

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();