Spoilers de Coronation Street: Faye tue un vieil homme dans l’horreur d’un accident de voiture?

Que sera sa Faye-te ? (Photo : MCPIX/ZENPIX)

Elle vient tout juste de sortir de prison, mais Faye Windass (Ellie Leach) pourrait retourner directement derrière les barreaux de Coronation Street alors qu’elle écrase un vieil homme pendant un cours de conduite.

Mais mourra-t-il ?

Ellie et Alexandra Mardell, qui joue Emma Brooker, ont tourné des scènes sur place.

Faye essaie de reprendre sa vie en main alors qu’elle lutte pour se réadapter à la vie dans la rue.

Alors Emma décide de commencer à lui donner des cours de conduite dans le taxi, pour lui donner quelque chose sur quoi se concentrer.

Sortez faire un tour ! (Photo : MCPIX/ZENPIX)

Mais le désastre survient lorsqu’elle est distraite et qu’elle heurte un vieil homme qui traverse la route avec ses courses.

Alors que Faye et Emma se précipitent à son secours, à quel point est-ce grave ?

Et avec Faye en probation, elle pourrait retourner à l’intérieur.

Le comédien vétéran Duggie Brown jouera le vieil homme dans un rôle de camée, mais il ne semble pas qu’il fera beaucoup de blagues – juste des os.

L’histoire a été taquinée récemment lorsqu’un aperçu d’ITV disait: “ Des affaires de cœur, des visages du passé, des secrets et des drames familiaux devraient égayer les sombres nuits d’hiver pour les fans de Corrie.

Emma panique à propos de ce qui s’est passé (Photo : MCPIX/ZENPIX)

«Après les événements dramatiques de 2021, on pourrait penser que les habitants de la rue préférée de la Grande-Bretagne rechercheraient un début plus calme jusqu’en 2022, mais bien que les nuages ​​​​d’orage qui se rassemblent cette fois soient métaphoriques, il pourrait y avoir autant de dégâts.

« Les secrets et les mensonges semblent suivre Emma, ​​l’autre fille de Steve McDonald, mais, quand elle et Faye commettent une terrible erreur, cette fois c’est Emma qui accepte de garder le silence sur ce qu’ils ont fait. »

La pluie a tenté de refroidir les esprits du tournage… (Photo : MCPIX/ZENPIX)



… mais Elle et Alex étaient tout sourire entre les prises (Photo : MCPIX/ZENPIX)

Cela indique-t-il donc qu’ils pourraient fuir la scène du crime ?

Ou Emma pourrait-elle prétendre qu’elle était au volant pour sauver la peau de Faye ?

Parlant du retour de Faye, Sue Devaney, qui joue Debbie Webster, a récemment expliqué à Metro.co.uk: « Je pense qu’elle veut redonner un travail à Faye et l’aider à revenir à la normale et je pense qu’elle pense qu’elle fait la bonne chose .

— Mais les souvenirs que Faye a. Debbie est attentionnée mais elle n’aime pas le montrer. Elle aime s’occuper des gens mais elle a peur de laisser entrer qui que ce soit.

« Avec Faye, elle veut s’assurer qu’elle va bien parce qu’elle se sent en partie responsable. »

https://www.youtube.com/watch?v=hHeeC6l-Ghk

Ce n’est qu’une des nombreuses histoires à venir l’année prochaine dans la rue.

Un porte-parole d’ITV a taquiné: «Sarah et Adam espèrent cimenter leur relation en fondant une famille, mais lorsque la nouvelle amie de Sarah, Lydia, s’avère être une personne du passé d’Adam, tous les rêves de Sarah pourraient-ils se transformer en cauchemars?

«Un visage familier cause également des problèmes à Zeedan lorsque l’ex-femme Marrium arrive sur les pavés en quête de réponses.

« David Platt et Chesney Brown trouvent que la parentalité peut causer des problèmes quel que soit l’âge de votre enfant.

Le personnage de Comic Duggie Brown n’a pas de quoi rire (Photo : MXPIX/ZENPIX)

« Pendant ce temps, Steve McDonald est choqué lorsqu’il découvre l’identité du nouveau petit ami d’Amy.

« Tim Metcalfe devrait savoir qu’il ne faut pas cacher des secrets à sa femme Sally, mais depuis quand Tim a-t-il déjà fait ce qu’il fallait ?

« Une alerte à la santé le bouleverse, mais que ressentira Sally lorsqu’elle sera la dernière personne à le savoir? »

Il semble que Faye ne soit pas la seule à faire face à un début catastrophique pour 2022.

Si vous avez un feuilleton ou une histoire télévisée, une vidéo ou des images, contactez-nous en nous envoyant un e-mail à soaps@metro.co.uk – nous aimerions avoir de vos nouvelles.

Rejoignez la communauté en laissant un commentaire ci-dessous et restez à jour sur tout ce qui concerne les savons sur notre page d’accueil.

La Newsletter Savons

Comprend du contenu exclusif, des spoilers et des interviews avant qu’ils ne soient vus sur le site. En savoir plus «

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();