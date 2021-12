Spoilers de Coronation Street : Gary arrêté pour meurtre alors que Kelly est sauvée ?

Le plan de Gary pourrait se retourner contre lui (Photo: ITV)

Gary Windass (Mikey North) a passé une grande partie de son temps depuis sa rencontre avec la vulnérable Kelly Neelan (Millie Gibson) à essayer de compenser le fait qu’il a tué son gangster, Rick, son père.

L’ancien voyou de Coronation Street s’est battu pour sa vie avec le violent usurier Rick – et a gagné.

Maria (Samia Smith) sait tout sur le secret du tueur de Gary, alors quand il a proposé de prendre Kelly après qu’elle se soit retrouvée sans abri, elle était consternée.

Kelly se bat depuis sa sortie de prison et Abi Franklin (Sally Carman) s’est donné pour mission de la chasser.

Kelly avait promis à Imran qu’elle assisterait aux réunions de NA et lorsqu’elle s’est retrouvée en face d’Abi, des tensions ont éclaté.

Cependant, alors qu’ils s’exprimaient tous les deux sur leurs épreuves et leurs erreurs dans la vie, il semblait qu’une compréhension et un dégel légèrement gênants se produisaient.

Pourtant, Kelly a peut-être progressé, mais elle n’avait toujours pas de toit au-dessus de sa tête.

Avancez Gary, qui a proposé de la loger aussi longtemps qu’elle en aurait besoin. Quelle générosité !

Cependant, Maria l’avertit qu’il doit faire attention car plus il est proche de Kelly, plus il est probable qu’elle découvre son implication dans la mort de Rick.

Avertissant Gary que cela pourrait le conduire à être emprisonné, Maria a-t-elle raison de s’inquiéter ?

Kelly a-t-elle une autre bombe à gérer ?

