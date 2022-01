Spoilers de Coronation Street: Geoff ruine l’avenir romantique de Yasmeen

Pourra-t-elle jamais le secouer? (Photo : ITV)

Yasmeen Nazir (Shelley King) est devenue une femme brisée à la suite des abus de son mari maléfique Geoff Metcalfe dans Coronation Street.

Cependant, depuis cette épreuve cauchemardesque, elle a commencé à reconstituer sa confiance en elle et son ancienne étincelle.

Le comportement démoniaque de Geoff ne quittera jamais Yasmeen mais il y a des moments plus réguliers où elle peut retrouver la normalité.

Cependant, lorsque la romance sous la forme de Stu frappe, la peur de faire confiance à un autre homme pourrait complètement détruire l’avenir amoureux de Yasmeen – et c’est compréhensible.

Parlant des émotions que traverse le personnage, le patron Iain MacLeod a déclaré à Metro.co.uk: « Nous aimons ré-explorer la psyché de Yasmeen après Geoff – il serait facile de passer à autre chose et d’oublier que c’est arrivé. En réalité, c’est une bombe psychologique colossale avec des séquelles à vie.

« Il ne s’agit pas de rechaper de vieux terrains. Avec Stu, peut-elle à nouveau faire confiance – son approche des amitiés est endommagée mais est-elle irrévocable ? Elle manque d’estime de soi – cet homme l’aime vraiment, peut-elle embrasser un avenir heureux ou est-elle irrémédiablement endommagée et cela lui coûte une fin heureuse ?

« C’est une nouvelle façon d’explorer Geoff sans recommencer. Stu est le noyau de Corrie, un personnage plein de drôle et un peu comme ce que Peter Barlow pourrait être dans la soixantaine.

«Il aime les ennuis, il est rude sur les bords et un pétard pour Yasmeen qui pose des défis.

«Certains comportements sont des dingues, cela reflétera subtilement certaines choses que Geoff a faites – dans quelle mesure est-il comme lui, c’est ce que les questions de Yasmeen sont des peurs?

«C’est une histoire d’amour compliquée et unique. Je resterai discret sur la façon dont cela se terminera.

Yasmeen peut-elle combattre ses démons et donner une chance à la romance ?

Si vous avez un feuilleton ou une histoire télévisée, une vidéo ou des images, contactez-nous en nous envoyant un e-mail à soaps@metro.co.uk – nous aimerions avoir de vos nouvelles.

Rejoignez la communauté en laissant un commentaire ci-dessous et restez à jour sur tout ce qui concerne les savons sur notre page d’accueil.

La Newsletter Savons

Comprend du contenu exclusif, des spoilers et des interviews avant qu’ils ne soient vus sur le site. En savoir plus «

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();