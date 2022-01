Spoilers de Coronation Street: Hope aide Joseph à voler Fiz

L’inquiétude de Chesney grandit alors que Joseph reste porté disparu (Photo: ITV)

Joseph Brown (William Flanagan) disparaît dans Coronation Street cette semaine, après que papa Chesney (Sam Aston) soit passé dans son dos.

À l’insu de Chesney, le jeune garçon se débat.

L’offre de lundi (10 janvier) au feuilleton d’ITV le voit rappeler à son père qu’il a besoin d’argent pour un voyage scolaire – et pour un nouveau pull scolaire.

Mais Chesney et Gemma Winter (Dolly-Rose Campbell) n’ont pas d’argent pour les articles en question, ce que Joseph transmettra plus tard à Hope (Isabella Flanagan).

Hope décide de prendre les choses en main, alors qu’elle met la main sur le sac à main de Fiz Stape (Jennie McAlpine) et le donne à son cousin !

Joseph regarde l’argent, mais le volera-t-il ? Ou le rendra-t-il ?

Cela reste à voir, mais ses problèmes s’aggravent au fur et à mesure que la semaine avance, et il apparaît bientôt qu’il est victime d’intimidation à l’école parce que Gemma et Chesney ne peuvent pas se permettre de lui acheter des choses.

Chesney interroge son fils sur les intimidateurs et suggère de parler à son professeur. Joseph, cependant, exige qu’il s’abstienne de le faire, lui disant que cela ne ferait qu’empirer les choses.

Mais malgré la demande de Joseph, Chesney se rend à l’école, laissant Joseph furieux.

Plus : Savons



Par la suite, Chesney se sent terriblement mal d’avoir trahi la confiance de son fils, et part donc s’excuser, seulement pour découvrir que Joseph est introuvable.

Les scènes suivantes verront la police appelée, alors que les habitants de la rue se rassemblent pour retrouver le garçon disparu.

Joseph ira-t-il bien ?

A regarder : le lundi 10 janvier à 19h30 sur ITV.

